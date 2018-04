Getränkehersteller Eckes-Granini steigt beim Smoothie-Produzenten true fruit ein. Der Bonner Konzern erwirbt 35 Prozent der Anteile.

Der Getränkehersteller Eckes-Granini ist beim Smoothie-Produzenten true fruits aus Bonn eingestiegen. Erworben wurden 35 Prozent der Anteile, wie Eckes-Granini am Donnerstag in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) mitteilte. Das Start-up-Unternehmen aus Bonn sei ein führender Anbieter solcher gekühlter, fruchthaltiger Getränke. Der Smoothie-Markt sei in der Branche nach wie vor ...

