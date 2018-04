Tragbare Technologie für Haustiere und elektronische Gesundheitsakte aus der tierärztlichen Praxis sollen Abgleich zwischen Verhalten und Gesundheit der Tiere ermöglichen



College Station, Texas (ots/PRNewswire) - Mars Petcare (http://www.mars.com/global/brands/petcare) hat heute auf dem Veterinary Innovation Summit der North American Veterinary Community (NAVC) und Texas A&M University den Start einer dreijährigen Studie mit mehr als 200.000 Hunden in den Vereinigten Staaten bekanntgegeben. Die Pet Insight Project (http://petinsightproject.com/) betitelte Studie soll wichtige Zusammenhänge zwischen Aktivität, Verhalten und Gesundheit der Haustiere aufdecken.



Mars Petcare will durch Whistle (https://www.whistle.com/), sein marktführendes Unternehmen für Haustier-Tracker, und das hochwertige veterinärmedizinische Angebot Banfield Pet Hospital (https://www.banfield.com/) wegweisende Erkenntnisse ermöglichen, die eine Ära der proaktiven, präventiven Haustierhaltung einläuten. Ziel der Längsschnittstudie ist es, durch maschinelles Lernen, Rich-Data-Science und fundiertes tiermedizinisches Fachwissen besser zu verstehen, in welcher Weise das Verhalten des Heimtiers eine gesundheitliche Veränderung signalisieren kann, und es den Tierhaltern zu ermöglichen, im Rahmen einer Behandlung besser mit dem Veterinär zusammenzuarbeiten. Die Studie wird kontinuierlich die Verhaltensdaten von hunderttausenden von Haustieren erfassen und diese Informationen mit Daten aus den regulären Vorsorgeuntersuchungen korrelieren.



"Innovative Projekte wie das Pet Insight Project sind genau das, was diese Branche braucht, um die Gesundheitspflege voranzutreiben", erklärt Tom Bohn, Chief Executive Officer der NAVC. "Technologie und Big Data sind leistungsstarke Werkzeuge, die die Art und Weise, wie wir eine tierärztliche Versorgung anbieten, radikal verändern können. Dieser Ansatz, die Tierheilkunde zu transformieren, ist die treibende Kraft für uns beim Veterinary Innovation Council der NAVC und für den Veterinary Innovation Summit, und findet großen Anklang bei den Teilnehmern unseres Innovationsgipfels, die sich stark dafür einsetzen, den Bereich Gesundheit für Haustiere zu verändern".



Für das Pet Insight Project, eine der größten technologiegestützten Untersuchungen zum Thema Tiergesundheit, haben sich die Tierhalter bereiterklärt, ihre vierbeinigen Freunde an dieser revolutionären Studie teilnehmen zu lassen. Einer der Hauptschwerpunkte liegt auf regulären Vorsorgeuntersuchungen in den Banfield Hospitals, wo die Veterinäre die elektronischen Gesundheitsakten mit gesundheitsrelevanten Veränderungen aktualisieren. Diese Aufzeichnungen werden dann mit hochauflösenden Daten korreliert, die über Whistle Fit gesammelt werden, ein speziell entwickelter, tragbarer Monitor zur Überwachung von Aktivitäten. Diese einzigartige Kombination von Erkenntnissen wird von Datenwissenschaftlern und Tiermedizinern analysiert, um relevante Verhaltens- und Bewegungsmuster bei Krankheiten abzubilden, und so eine genauere Erkennung von Beschwerden und letztendlich eine Frühwarnung zu ermöglichen.



"Wir betreiben diese hochaktuelle Forschung, um Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir möchten, dass die Gesundheit von Haustieren durch datengestützte Erkenntnisse, die aus der Vernetzung von Haustierhalter und Veterinär stammen, verbessert wird", sagt Leonid Sudakov, President Connected Solutions in der Geschäftssparte globale Ventures, Genetik, Daten und Analytik von Mars Petcare. "Der kollaborative Ansatz ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir unseren einzigartigen globalen Maßstab und unsere Kompetenz in den Bereichen Wissenschaft und Daten nutzen, um unser Ziel zu erreichen: Eine bessere Welt für die Tiere".



Pet Insight Project rekrutiert ab sofort Teilnehmer in den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen über die Studie und die laufend veröffentlichten Zwischenergebnisse besuchen Sie bitte petinsightproject.com (http://petinsightproject.com/).



Informationen zum Pet Insight Project



Das Pet Insight Project ist eine technologiegestützte Studie zur Heimtiergesundheit, die darauf ausgelegt ist, die gesundheitliche Entwicklung von hunderttausenden von Tieren im zeitlichen Verlauf zu erfassen und auszuwerten. Zur Teilnahme an diesem Forschungsprojekt werden Hunde eingeladen, die bereits von ihren Haltern in Banfields Optimum Wellness Plan (https://www.banfield.com/pet-healthcare/optimum-wellness-plans) eingeschrieben wurden. Die Teilnehmer erhalten einen kostenlosen Whistle FIT Activity Monitor, ein am Halsband befestigter haustiergerechten Tracker, der dazu konzipiert ist, Verhaltensdaten zu erfassen und aus diesen eine Vielzahl von Bewegungen zu klassifizieren, die das allgemeine Wohlbefinden eines Tieres charakterisieren können.



Die gesammelten und in die Pet Insight Project-Datenbank aufgenommenen Verhaltensdaten sind entscheidend zur Förderung der Haustiergesundheit und dienen ausschließlich Forschungszwecken. Sämtliche der gesammelten Daten werden für Forschungszwecke anonymisiert. Die Teilnehmer des Pet Insight Project können sich darauf verlassen, dass Mars Petcare zu keinem Zeitpunkt persönliche Informationen an Dritte weitergeben oder Außenstehenden Zugang zu ihren persönlichen Daten gewähren wird.



Mehr zum Pet Insight Project erfahren Sie unter petinsightproject.com (http://petinsightproject.com/).



Informationen zu Mars, Incorporated



Mars ist ein Familienunternehmen im Privatbesitz, das auf eine über hundertjährige Geschichte in der Herstellung verschiedener Produkte und der Bereitstellung von Dienstleistungen für Menschen und Haustiere zurückblicken kann. Das globale Unternehmen mit einem Umsatz von rund 35 Milliarden USD stellt etliche der weltweit beliebtesten Marken her: M&M's, SNICKERS, TWIX, MILKY WAY, DOVE, PEDIGREE, ROYAL CANIN, WHISKAS, EXTRA, ORBIT, 5, SKITTLES, UNCLE BEN'S, MARS DRINKS und COCOAVIA. Mars bietet auch veterinärmedizinische Dienstleistungen an, zu denen die BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl, VCA und Pet Partners zählen. Das in McLean, Virginia, ansässige Unternehmen ist in über 80 Ländern vertreten. Mars steht für fünf Prinzipien - nämlich Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit. Effizienz und Freiheit - die unsere mehr als 100.000 Mitarbeiter inspirieren, Wert für alle Partner zu schaffen und Wachstum sicherzustellen, auf das sie täglich stolz sein können. Für weitere Informationen zu Mars besuchen Sie bitte www.mars.com. Vernetzen Sie sich mit uns auch auf Facebook (https://www.facebook.com/Mars/), Twitter (https://twitter.com/MarsGlobal), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/mars/), Instagram (https://www.instagram.com/marsglobal/)und YouTube (https://www.youtube.com/user/Mars).



Informationen zu Mars Petcare



Mars Petcare ist ein vielfältiges und wachsendes Unternehmen mit 75.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern, die sich alle für das Unternehmensziel 'A Better World For Pets' einsetzen und eine bessere Welt für die Haustiere verwirklichen, indem sie Qualitätsnahrung und Gesundheitsversorgung für nahezu die Hälfte aller Haustiere weltweit bereitstellen. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung hat Mars Petcare ein beneidenswertes Portfolio von nahezu 50 Marken entwickelt, darunter die global führenden Heimtierfuttermarken PEDIGREE (https://www.pedigree.com/)®, WHISKAS (http://www.whiskas.com/)®, ROYAL CANIN (https://www.royalcanin.com/)®, NUTRO (https://www.nutro.com/)®, GREENIES (https://www.greenies.com/)®, SHEBA (https://www.sheba.com/Home)®, CESAR (https://www.cesar.com/products/our-products)®, IAMS (https://www.iams.com/)® und EUKANUBA (http://www.eukanuba.com/)®. Mars Petcare ist des Weiteren über sein mehr als 2.000 Tierkliniken umfassendes Netzwerk mit unter anderem BANFIELD (https://www.banfield.com/)®, BLUE PEARL (https://bluepearlvet.com/about-us/)®, PET PARTNERS (https://petpartners.org/)® und VCA (https://vcahospitals.com/)® auch der größte Dienstleister für Veterinärmedizin. Das Unternehmen ist zudem führend im Bereich Innovation und Technologie für Haustiere, Tierhalter und Tierärzte, darunter WISDOM PANEL HEALTH (https://www.wisdompanel.com/wisdom-panel-health/), ein patentierter gentechnologischer Test für Hunde, der WHISTLE (https://www.whistle.com/)® GPS Tracker für Hunde, und Leap Accelerator (https://www.leapventurestudio.com/) und Companion Fund (https://companionfund.com/partners/); Programme zur Unterstützung von Startup-Innovationen und der nächsten Generation von umwälzenden Neuerern in der Branche für Heimtierbedarf. Wir haben als Teil der Mars-Unternehmensfamilie (http://www.mars.com/) das Privileg, frei und flexibel für unsere Überzeugung eintreten zu können - und wir haben uns dafür entschieden, uns für eine bessere Welt für die Tiere stark zu machen.



Weiterführende Informationen zu Mars Petcare finden Sie unter http://www.mars.com/global/brands/petcare. Besuchen Sie uns auch auf Instagram (https://www.instagram.com/mars_petcare/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/7794150/).



Informationen zu WHISTLE



WHISTLE ist die Tech-Marke für Haustiere, die viel mit der Liebe zum Tier zu tun hat. Das 2012 von Ben Jacobs, Steven Eidelman und Kevin Lloyd gegründete Whistle hat es sich zur Mission gemacht, Tierhalter mit einfachen Werkzeugen auszustatten, die ihnen helfen, von überall her mit ihren Haustieren in Verbindung zu bleiben. Whistle gilt heutzutage als branchenführender Innovator, mit Neuerungen wie dem Whistle 3 GPS Tracker & Activity Monitor für Haustiere, das zuverlässigste All-in-One-Gerät für den Heimtierbedarf, und dem Whistle FIT Activity Monitor. Weitere Informationen zu Whistle finden Sie unter www.whistle.com, www.facebook.com/whistlelabs oder www.twitter.com/whistlelabs.



Informationen zum Banfield Pet Hospital



Das im Jahre 1955 in Portland (Oregon) gegründete Banfield ist die größte tierärztliche Allgemeinpraxis der Welt. Banfield, das sich 2007 der Unternehmensgruppe Mars, Inc. anschloss, besitzt heute über 1.000 Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico. Mehr als 3.600 Banfield-Veterinäre engagieren sich für die qualitativ hochwertige tierärztliche Betreuung von über 3 Millionen Haustieren pro Jahr. Das Banfield Pet Hospital, einschließlich die Arbeit der Banfield Foundation, wurde 2017 für die Points of Light's 'Civic 50' (http://www.pointsoflight.org/press-releases/points-light-announces-t op-50-community-minded-companies) als eines der gemeinschaftsorientiertesten Unternehmen in den USA ausgezeichnet. Medienpartner, die weitere Informationen wünschen, sind herzlich eingeladen, sich an die Medien-Hotline (https://www.banfield.com/about-us/news-room/media-press) unter (888) 355-0595 zu wenden.



