Bodenbildung im AUDUSD? Anfang Dezember 2017 startete der Dollar den Aussi eine beindruckende Ralley die in der Spitze bis zum alten Hoch vom September 2017 bei ca. $ 0,8135 reichte. Damit waren die alten Abwärtstrends durchbrochen. Doch so einfach lässt sich nicht gleich ein neuer Aufwärtstrend etablieren. Korrektiver Abwärtstrend Nur ganz selten wird solch ein steiler Anstieg in demselben Tempo ...

