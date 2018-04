Die Analysten der Baader Bank erhöhen das Kursziel für die S Immo von 13,80 Euro auf nunmehr 17,00 Euro, bleiben aber bei ihrer Hold-Empfehlung. Im Basisszenario liege das Kursziel bei 14,00 Euro, aber die Analysten fügen eine 20%ige Übernahme-Prämie dazu. Hintergrund seien Gerüchte, wonach Rene Benko, der schon eine Option auf die 21,86 Prozent von Ronny Pecik hat, zusätzlich auch an dem Anteil in Höhe von 10,22 Prozent der Vienna Insurance Group Interesse habe. Bei einem Anteil von mehr 30 Prozent müsste er allerdings ein Übernahmeangebot legen. Die Aktie würde nach Meinung der Analysten eine Übernahme-Prämie reflektieren, so lange ein Investor den Willen habe, eine gewisse Größenordnung erwerben zu wollen...

