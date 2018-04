Kurzfristig wird sich das Seitwärtsgeschiebe im EUR/GBP fortsetzen, so die Danske Bank in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate: Vor dem Hintergrund des enttäuschend ausgefallenen Einkaufsmanagerindex des Baugewerbes aus Großbritannien hat das britische Pfund deutlich abgewertet. So verschlechterte sich die Stimmung im Baugewerbe von 51,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...