Liebe Leser,

das stand gefühlt etwas im Hintergrund - aber warum auch nicht? Ballard Power möchte offensichtlich den Einsatz von Brennstoffzellen auch in Booten testen. Und Anfang April berichtete das Unternehmen von einem erfolgreichen Test. Demnach wurden entsprechende Module von Ballard Power in einer Hybrid-Marine Anwendung getestet - von einem Konsortium, das aufhorchen lässt. Denn neben dem Unternehmen Yanmar Co. Ltd. sollen demnach auch das japanische "National Maritime Research ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...