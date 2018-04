Die Komplexität der heutigen globalen Supply Chains erfordert eine engmaschige Überwachung der Waren während des Transports. Denn ganz gleich, wie stabil das Logistiknetzwerk ist: Irgendwann bleibt ein LKW im Verkehr stecken, ein Container kommt verspätet im Hafen an oder eine Kiste trifft im falschen Lagerhaus ein - oder verschwindet sogar ganz. Insbesondere bei Just-in-Time oder Just-in-Sequence-Lieferungen für die Fertigung und auf der letzten Meile zum Einzelhandel möchten Unternehmen hierüber möglichst aktuell Informieren erhalten.

Ein punktgenaues Tracking eines jeden Gebindes - auch auf der Strecke - ist mit RFID-Tags jedoch nicht zu bewältigen, da die Datenerfassung und Dokumentation nur an den jeweiligen Übergabepunkten stattfindet. Kommt es jedoch während des Transports zu außerplanmäßigen Abweichungen, ist der Verbleib der Waren derzeit zumeist unklar. Mit herkömmlichen Nachverfolgungsmethoden erfahren Logistikmanager davon also erst, wenn die betroffenen Güter Stunden später oder gar nicht eintreffen. Und selbst wenn ein Unternehmen eine Trackinglösung per Flotten-GPS in den Informationsfluss einbeziehen würde, hätte es nur ein mittelbares Tracking: Getrackt wird in diesem Fall nämlich nur das Transportmittel, nicht jedoch die Palette, das Gebinde oder das Produkt selbst.

Vom Tracking der Fahrzeuge zum Tracking der Ware

Welche Vorteile können Unternehmen aber erzielen, wenn sie ihre Waren auf Gebinde-, Paletten- oder Ladungsträgerlevel trackt oder sie gar selbst mit passender Sensorik versieht? Zum einen ist es komplett unabhängig vom Logistikanbieter und kann jederzeit nachprüfen, wo sich die Ware befindet und ist so auch in der Lage, vom Lieferanten über mehrere Logistikdienstleister hinweg die Ware nachzuverfolgen. Sogar bis hin zum Kunden oder gar zum Kunden des Kunden. Ein solches Tracking lohnt sich für nahezu jede engmaschige Supply Chain. Darüber hinaus ist es natürlich auch möglich, das Tracking zur Diebstahlsicherung sowie zum Erheben von Big Data über regionale Verteilung der eigenen Produkte zu nutzen. Kombiniert der Anwender die Ortung über das Sigfox-Netz zudem mit weiteren Sensoren, kann er auch den Zustand der Ware und der Umgebungsbedingungen konstant überwachen. Dies ist beispielsweise für Güter der Pharma- und Lebensmittelindustrie interessant, die temperatursensitiv sind. Hier könnte eine Übertragung der Temperaturwerte an zentrale Datenbanken zur konstanten Dokumentation während des Transports dienen und beispielsweise sogar manipulationssicher in Blockchains eingetragen werden.

Es gibt mit Sigfox also viele Möglichkeiten, das Tracking & Tracing von Waren während des Transports in Echtzeit zu optimieren, indem passende Sensorik auf Gebinde, Pakete und sogar einzelne Waren integriert wird, die Daten konstant an das Internet senden. Bei Ankunft an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...