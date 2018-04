Nach dem Gerichtsentscheid im Fall Carles Puigdemont ist nach Anwaltsangaben zunächst unklar gewesen, wann der katalanische Separatistenführer aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster entlassen wird. Zunächst müssten die vom schleswig-holsteinischen Oberlandesgericht erlassenen Auflagen erfüllt werden, sagte Puigdemonts Rechtsanwalt Till Dunckel der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Das solle so schnell wie möglich geschehen. Ob dies noch am Abend gelingen könne, sei unklar.

Das Gericht hat zwar einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, den Vollzug aber unter Auflagen ausgesetzt - Puigdemont kommt also unter Auflagen frei. Zudem bezieht sich der Auslieferungshaftbefehl nur auf den Vorwurf der Veruntreuung, nicht den der Rebellion.

Die Anwälte begrüßten in einer Mitteilung die Entscheidung zur Aufhebung des Haftbefehl unter Auflagen. "Wir freuen uns sehr für unseren Mandanten." Das Gericht habe den von der spanischen Justiz erhobenen Vorwurf der Rebellion als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. "Der unerhörte Vorwurf einer "Rebellion" ist damit aus der Welt."

In Bezug auf den Vorwurf einer möglichen Untreue halte das Gericht weitere Sachaufklärung für erforderlich. "Wir respektieren, dass das Gericht in dieser für das europäische Demokratieverständnis richtungsweisenden Sache nicht über die Auslieferung entscheiden möchte, ohne der spanischen Justiz noch ein weiteres Mal Gelegenheit zu geben, den einzig noch in Betracht kommenden Vorwurf zu belegen."/ehl/DP/jha

