Die Aargauische Kantonalbank (AKB) und Aargau Tourismus lancieren

gemeinsam das AKB Freizeitportal. Kundinnen und Kunden der AKB

profitieren exklusiv von abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten,

Veranstaltungen, Ausflügen und Angeboten zu vergünstigten

Konditionen. Mehr Freizeit für weniger Geld - so lautet das Motto,

unter dem AKB Kundinnen und Kunden auf dem Freizeitportal jede Woche

neue attraktive Freizeitangebote finden. Dazu AKB Direktionspräsident

Pascal Koradi: «Auf dem AKB Freizeitportal sind unsere Kundinnen und

Kunden am richtigen Ort, wenn sie nach spannenden Freizeitangeboten

suchen». Das AKB Freizeitportal ist ab sofort online unter

www.akb-freizeitportal.ch



ISIN: CH0104798084



Kontakt:

Ursula Diebold

Leiterin Kommunikation & Marketing

ursula.diebold@akb.ch

Telefon 062 835 75 50