Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968 -



Bei einer internen Überprüfung hat die Migros bemerkt, dass sich

in der Verpackung der Bio-Vollkorn-Spaghettini ein falsches Produkt,

nämlich die Bio Spaghetti (mit Ei) befindet. Auf der Verpackung fehlt

die für Allergiker wichtige Deklaration der Zutat "Vollei". Da der

Verzehr dieser Spaghetti für Personen mit einer Hühnerei-Allergie ein

Gesundheitsrisiko darstellt, ruft die Migros das Produkt zurück.



In der Verpackung der Vollkorn-Spaghettini mit dem M-Data

"mindestens haltbar bis 01. 2020" wurde fälschlicherweise das Produkt

"Bio-Spaghetti" (mit Ei) ausgeliefert. Auf der Etikette fehlt daher

der für Allergiker wichtige Hinweis auf die Zutat "Vollei". Die

entsprechenden Produkte gelangten ab dem 24. Februar 2018 in den

Verkauf. Es handelt sich um folgendes Produkt: Bio Vollkorn

Spaghettini, 500g, Artikelnummer 1041.325, Verkaufspreis 1.90,

Mindesthaltbarkeitsdatum 01. 2020.



Da der Verzehr dieser Spaghetti für Personen mit einer

Hühnerei-Allergie ein Gesundheitsrisiko darstellt, ruft die Migros

das Produkt zurück. Alle anderen Personen können das Produkt ohne

Bedenken essen. Kunden können die Artikel in alle Migros-Filialen

zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet. Ein

druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link heruntergeladen

werden: http://media.migros.ch/images/2018/spaghettini.jpg



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Martina Bosshard, Mediensprecherin MGB, Tel. +41 58 570 38 22,

martina.bosshard@mgb.ch

www.migros.ch/medien



Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48