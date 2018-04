Liebe Leser,

seit dem Herbst 2017 befindet sich die Aktie von Borussia Dortmund in einer ausgeprägten Abwärtsbewegung. Diese ließ den Kurs von über 8,00 Euro zunächst auf 6,00 Euro einbrechen. Auf diesem Niveau waren die Käufer monatelang um eine Stabilisierung bemüht. Sie gelang allerdings nur unzureichend.

Nachdem die 6-Euro-Marke am 23. November 2017 zum ersten Mal touchiert wurde, hangelte sich die Aktie bis Ende Januar an ihr entlang. Erst in den letzten Januartagen wurde das ... (Dr. Bernd Heim)

