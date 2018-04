Der Chef der größten US-Bank erläutert in seinem Brief an die Aktionäre, was sich in der Politik ändern muss und wo er die größten Risiken sieht.

Jamie Dimon kann sich derzeit nicht beklagen. JP Morgan Chase, die von ihm geführte Bank, machte im vergangenen Jahr 24 Milliarden Dollar Gewinn. Und dank der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump werden Amerikas größtem Geldhaus in diesem Jahr weitere Milliarden zur Verfügung stehen, die Dimon dazu nutzen will, um Tausende neuer Stellen zu schaffen, in neue Technologien zu investieren und Aktien zurück zu kaufen.

Doch Dimon, der für seine deutlichen Worte bekannt ist, beobachtet auch die Entwicklungen in Washington genau. In seinem 46 Seiten langen Brief an die Aktionäre beschreibt er nicht nur die Wachstumspläne der Bank, sondern wendet sich mit klaren Forderungen an die Politik. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Keine Angst vor Turbulenzen

"Volatilität und Märkte, die sich schnell bewegen, sollten niemanden überraschen", stellt Dimon klar. Manchmal könnten schon kleine Veränderungen große Schwankungen auslösen, egal ob bei Aktien, Währungen oder in der Zinspolitik.

Gerade im Bezug auf die Notenbanken warnte Dimon vor Überraschungen. "Ein Szenario, auf das wir vorbereitet sein müssen, ist die Möglichkeit, dass das Ende der Quantitativen Lockerung - in einem neuen regulatorischen Umfeld - anders ausfallen wird als viele denken", so der JP-Morgan-Chef.

Sollten die Löhne und die Inflation stärker steigen als erwartet, so könnte die Federal Reserve die Zinsen deutlich stärker anheben, glaubt Dimon. Er geht davon aus, dass die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bei normalem Wachstum und einer Inflation nahe dem Zwei-Prozent-Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...