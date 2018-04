Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Etherparty Smart Contracts Inc. ("Etherparty"), ein in Vancouver (Kanada) ansässiges, auf Blockchain-Technologie spezialisiertes Unternehmen, gibt mit großer Freude den Rocket Three for Free Wettbewerb bekannt. Im Rahmen dieses Wettstreits erhalten drei Projekte bzw. Start-up-Unternehmen die Gelegenheit, die Etherparty Crowdfunding-Plattform Rocket für Kryptowährungen im vollen Umfang kostenlos zu nutzen.



Die Erwartungen im Umfeld der Einführung der Crowdfund-Erstellungsplattform von Etherparty sind seit Monaten stetig gestiegen. Mit der unmittelbar bevorstehenden Verfügbarkeit von Rocket hat sich Etherparty entschieden, einen Wettbewerb für Start-up-Unternehmen ins Leben zu rufen, die auf der Suche nach einem Crowdfund unter Verwendung von Kryptowährungen sind. Die von Etherparty entwickelte Smart-Contract-Lösung mit dem Namen Rocket kann auf Bitcoin oder Ethereum verwendet werden und wurde mit 100.000 USD bewertet.



Vom 4. bis 30. April 2018 können Bewerber einen Bericht einreichen, der ihr Projekt, Whitepaper sowie Zweck und Funktionalität der Token zusammen mit den Unternehmensinformationen wie LinkedIn-Profil, Social-Media-Kanälen und, sofern öffentlich verfügbar, Github des Teams, im Detail beschreibt.



Nach Eingang aller Bewerbungen werden die in die engere Wahl genommenen Unternehmen vom Etherparty-Leitungsteam interviewt. Die Bekanntgabe der drei Gewinner erfolgt im Mai. Zusätzlich zu den drei siegreichen Bewerbern wird Etherparty bis zu 100 Projekte auswählen, die für den Start Ihres Crowdfunds mit Etherparty einen Rabatt erhalten können.



"Der Wettbewerb ist eine großartige Möglichkeit für einige junge Unternehmen, sich die neuesten Entwicklungen im Bereich der Crowdfunding-Technologie ohne Kosten oder Risiken nutzbar zu machen", sagte Kevin Hobbs, CEO von Etherparty.



Jeder Gewinner erhält kostenlose Token- und Crowdfund-Smart-Contracts sowie Marketingdienstleistungen im Wert von 20.000 USD zur Unterstützung seiner Geschäfts- und Crowdfunding-Initiativen. Der Rocket Wettbewerb hat das Ziel, die Besten der Besten in diesem Bereich zu belohnen, und Etherparty freut sich auf die von der Gemeinschaft eingereichten Bewerbungen.



"Wir suchen nach Blockchain-Projekten, die innovativ und spannend sind. Insbesondere wünschen wir uns Projekte, die zur Lösung eines großen oder weltweiten Problems beitragen."



Es ist nur eine einzige Bewerbung pro Start-up-Unternehmen erlaubt, und jede Bewerbung muss alle erforderlichen Informationen enthalten, um in die Auswahl zu kommen. Weitere Informationen über den Three for Free Wettbewerb finden Sie unter contest.etherparty.com/threeforfree (http://contest.etherparty.com/threeforfree).



Um zukünftige Updates zu erhalten, besuchen Sie unsere Website etherparty.com (https://etherparty.com/) und abonnieren Sie die Mailingliste des Unternehmens. Sie können außerdem über Telegram oder auf Facebook, Twitter und BitcoinTalk an der Diskussion mit Etherparty teilnehmen.



Informationen zu Etherparty



Etherparty ist ein auf Blockchain-Technologie spezialisiertes Unternehmen, das End-to-End-Lösungen für Smart Contracts basierend auf dem FUEL-Token entwickelt. Weitere Informationen über Etherparty und die Softwareprodukte des Unternehmens finden Sie auf der Website etherparty.com (http://etherparty.com/).



Anfragen von Medien und anderen Interessenten: Brandon Kostinuk, Creative Director, Etherparty Smart Contracts Inc., b@etherparty.io



OTS: Etherparty newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128077 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128077.rss2