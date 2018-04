Madrid (ots/PRNewswire) -



Viktor Zubkov, Aufsichtsratsvorsitzender von Gazprom, und Sergey Razov, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Russischen Föderation in der Italienischen Republik, trafen sich in Turin mit jungen Botschaftern des internationalen Kindersozialprojekts von Gazprom Football for Friendship (F4F): Albert Zinnatov (14 Jahre) und Timofey Evstigneev (12 Jahre) aus Russland, Pol Puig Montana (12 Jahre) aus Spanien, Nicola Postiglione (13 Jahre) aus Italien und Emmeka Henschen (15 Jahre) aus den Niederlanden.



Während des Treffens wurde die Verleihungsurkunde für den Pokal der neun Werte unterzeichnet. Diese einzigartige Auszeichnung erhält der Fußballclub Real Madrid, der 2017 von den Projektteilnehmern als der Verein mit dem größten sozialen Engagement gewürdigt wurde.



Zu den Preisträgern des Pokals der neun Werte gehören Barcelona (Spanien, 2015), Bayern München (Deutschland, 2016) und Al Wahda (Syrien, 2016) sowie Real Madrid CF (Spanien, 2017).



2018 bringt das Football for Friendship-Programm 211 Länder und Regionen rund um den Globus zusammen. Die Abschlussveranstaltungen werden zwischen dem 8. und 15. Juni zeitgleich mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland in Moskau abgehalten.



"Der Pokal der neun Werte ist weltweit die einzige Sporttrophäe, die von Kindern verliehen wird. F4F dient als Plattform, die Kindern auf der ganzen Welt eine Stimme verleiht. Wir freuen uns außerordentlich, dass sich in diesem Jahr über 200 Länder aus jedem Kontinent an dem Projekt beteiligen. Italien hat sich als Unterstützer von F4F hervorgetan. Jugendliche aus Italien machen seit 2014 bei dem Projekt mit, und diese Saison ist keine Ausnahme", sagte Viktor Zubkov.



"Ich bin sehr stolz, dass mein Team den Gallini World Cup gewonnen hat! Hier kann man sich wirklich beweisen. Direkt nach dem Spiel habe ich mich mit meinen Freunden vom Football for Friendship-Programm getroffen. Ich schätze mich extrem glücklich, bei so einem tollen Programm mitzumachen. Und heute freue ich mich ganz besonders, den Pokal im Namen der Kinder dieser Welt an Real Madrid CF zu überreichen", sagte Emmeke Henschen (15 Jahre) aus den Niederlanden.



