In London beteuert der russische Botschafter, dass sein Land nicht an dem Giftanschlag beteiligt gewesen sei. Zugleich äußert sich erstmals Skripals Tochter.

Man könnte es als eine Art Charmeoffensive sehen: Am Donnerstag lud der russische Botschafter Dutzende Journalisten zu einer Pressekonferenz in seine prachtvolle Dienstvilla im Londoner Süden ein. Über eine Stunde versuchte Alexander Jakowenko dann, die Öffentlichkeit von der Unschuld Russlands zu überzeugen - und ließ mehrfach Andeutungen fallen, dass andere Nationen an dem Giftanschlag beteiligt sein dürften.

Russland habe nie das Nervengift Nowichok hergestellt oder besessen, beteuerte der Top-Diplomat mehrfach. Es seien doch auch zahlreiche andere Länder in der Lage, das Nervengift herzustellen, fügte er an. Und das erste Mal sei Nowichok schließlich in den Berichten amerikanischer Wissenschaftler erwähnt worden.

Nowichok wurde, davon ist die britische Regierung überzeugt, bei dem Giftanschlag vor gut einem Monat im englischen Salisbury eingesetzt, um den Ex-Spion Sergej Skripal auszuschalten. Hinter dem Vorfall stecke "höchstwahrscheinlich Russland", erklärte die britische Premierministerin Theresa May und löste damit eine diplomatische Krise aus, die zunehmend über Großbritannien und Russland hinaus geht. Nachdem Großbritannien 23 Diplomaten des Landes verwies, mussten auch 23 britische Diplomaten Russland verlassen - sowie weitere Vertreter anderer Länder, die zuvor dem Beispiel Großbritanniens gefolgt waren.

Skripal ist noch immer im Krankenhaus in Behandlung. Seine Tochter Julia, die ebenfalls der Chemikalie ausgesetzt war, ist offenbar wieder bei Bewusstsein ...

