Die weltweit tätige digitale Marketingagentur Isobar, Teil des Netzwerks von Dentsu Aegis, hat heute bekannt gegeben, dass sie vom Forschungsunternehmen Gartner, Inc. innerhalb des "Magic Quadrant für digitale Marketingagenturen weltweit"1 zum vierten Mal in Folge im Quadranten mit führenden Unternehmen platziert wurde. Für den Bericht wurden 21 digitale Marketingagenturen beurteilt.

Isobar hat sich erneut sowohl bei der Fähigkeit der Umsetzung als auch bei der Vollständigkeit der Vision im Vergleich zu seiner Anerkennung im Jahr 2017 verbessert und wurde in diesem Jahr in Bezug auf Vollständigkeit der Visions auf den Spitzenplatz gesetzt.

Jean Lin, CEO von Isobar Global, sagte dazu: "Mehr als jemals zuvor haben die vergangenen Jahre gezeigt, wie sehr sich die digitale Landschaft verändern kann. Auch wenn viele Agenturen sich nicht an die Änderungen anpassen konnten, sind wir stolz darauf, eines derjenigen Unternehmen zu sein, die eine Konstante in der Branche waren. Unser multidisziplinärer Ansatz mit Integration von Beratung, Kreativität und Technologie hat es uns erlaubt, beweglich zu bleiben und uns ständig weiterzuentwickeln. Mit Stolz und Bescheidenheit nehmen wir zur Kenntnis, erneut von Gartner für etwas anerkannt worden zu sein, das wir für eine bedeutende Leistung halten."

Der Senior Vice President und Leiter der Abteilung für Daten und Technologie bei Isobar Global, Vikalp Tandon, sagte: "Wir denken, dass unsere Platzierung uns für unsere Fachkompetenz beim Angehen von komplexen, integrierten und erlebnisorientierten digitalen Marketingprojekten anerkennt und unser einzigartiges Angebot weiter bestätigt und unseren Erfolg in diesen Bereichen unterstreicht. Wir streben an, den Kunden strategische Lösungen zu bieten, die auf außergewöhnlichen Technologien basieren und mit der kreativen Nutzung digitaler Möglichkeiten erstellt werden. Für uns bestätigt unsere Position als führendes Unternehmen im Magic Quadrant von Gartner, dass unsere Design- und Technologiefähigkeiten uns in die Lage versetzen, erfolgreiche Erfahrungen für unsere Kunden zu schaffen."

1Gartner, Magic Quadrant For Global Digital Marketing Agencies, von Jay Wilson, Lizzy Foo Kune, Ewan McIntyre und Christopher Ross, 21. März 2018

