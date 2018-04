Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für eine Kauflaune am Aktienmarkt.

Nach milden Tönen aus Washington im Handelskonflikt mit China hat sich der Erholungstrend am deutschen Aktienmarkt vom Mittwochnachmittag am Donnerstag deutlich fortgesetzt. Der Dax schloss mit 2,9 Prozent im Plus bei 12.305,19 Punkten - ein Plus von 348 Zählern gegenüber dem Vortagesschluss.

Positiv wirkten sich dabei milde Töne von Donald Trumps neuem Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow zum Handelskonflikt mit China aus. Am Markt setzte sich die Ansicht durch, dass die US-Regierung einen Großteil der geplanten protektionistischen Maßnahmen womöglich doch nicht umsetzt.

"Erstmals senden die USA und China gleichzeitig Entspannungssignale im Handelsstreit", sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Die Anleger reagieren erleichtert."

Gestützt wurden die Märkte außerdem vom schwachen Euro, der sich über Nacht unter der Marke von 1,23 US-Dollar stabiliserte - und so die Exportbedingungen für die europäischen Unternehmen erleichtern kann. Vor diesem Hintergrund kletterte der MDax um 2,2 Prozent auf 25.679 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es ebenfalls deutlich aufwärts.

Der zuletzt besonders stark gebeutelte Technologiewerte-Index TecDax rückte sogar um 3,6 Prozent auf 2513 Punkte vor. Die Erholung im Sektor wirkte sich auch bei einem Dax-Wert merklich aus: Infineon-Aktien gehörten dort mit einem Anstieg von 3,44 Prozent zum vorderen Drittel. Verlierer gab es im Leitindex keine.

Die Papiere der Commerzbank, die in den vergangenen fünf Tagen knapp sechs Prozent verloren hatten, standen mit einem ...

