Die Amerikaner haben den aus Neuseeland kommenden Envy™-Apfel erneut zu ihrem Favoriten in einem Verbraucher-Wettbewerb der US Apple Association gewählt. Der Wettbewerb im Stile eines interaktiven Turniers forderte amerikanische Apfel-Fans auf, im Verlaufe des Monats März für ihren Favoriten aus 16 verschiedenen Apfelsorten abzustimmen. Kiwi-Erzeuger T&G Global war in...

