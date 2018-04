Seehofers Asyl-Pläne haben einen entscheidenden Haken: Seine Einflussmöglichkeiten in diesem Bereich sind begrenzt. Das soll sich nun ändern.

Konsequenter abschieben - das will der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) durchsetzen. Seine Pläne dürfte er am heutigen Freitag konkretisieren, wenn er dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg einen Besuch abstattet.

Ein wichtiger Baustein seines "Masterplans" zu Asylverfahren sind neue Abschiebezentren. Und da soll es nun schnell gehen. Schließlich will die CSU vor der Landtagswahl im Herbst Erfolge vorweisen können. Doch der Teufel steckt im Detail.

Die Probleme, die es dabei zu lösen gilt, liegen teilweise in der Zuständigkeit des SPD-geführten Auswärtigen Amtes, das die Herkunftsländer zur Zusammenarbeit bewegen muss. Die Entscheidung wiederum, welche ausreisepflichtigen Ausländer abgeschoben werden, treffen die Ausländerbehörden der Länder. Das soll sich nach Vorstellung der Union ändern.

So fordert der CSU-Innenexperte Volker Ullrich eine Bundeszuständigkeit für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Zukünftig verspreche er sich eine Beschleunigung der Verfahren durch die sogenannten Ankerzentren, in denen einmal das gesamte Asylverfahren abgewickelt werden solle. "Dazu braucht der Bund aber eine direkte gesetzliche Zuständigkeit für Rückführungen", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.

Notwendig sei zudem eine stärkere Kooperation mit den jeweiligen Herkunftsländern, notfalls auch mit Druck "in Sachen Papiere und Rücknahme ihrer Staatsbürger". Ullrich sprach sich überdies dafür aus, die Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten "zu straffen, insbesondere im Hinblick auf die Verfahrensdauer". Darunter leidet die Justiz besonders.

"Die Asylwelle, die zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen und dann im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgelaufen war, ist jetzt voll bei den Verwaltungsgerichten gelandet", sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter (BDVR), Robert Seegmüller, dem Handelsblatt. Das seien Fälle, die die Asylbehörde ...

