Europas größter Schuhhändler Deichmann ist auf Expansionskurs. Nächstes Ziel: der Nahe Osten und die arabische Welt. In Deutschland soll vor allem das Online-Geschäft ausgebaut werden.

Europas größter Schuhhändler Deichmann will in neue Länder expandieren. "So wie wir in der Vergangenheit von Österreich aus in ganz Mittel- und Südosteuropa gewachsen sind, wollen wir aus der Türkei heraus in den Nahen Osten und die arabische Welt expandieren", kündigte Unternehmenschef Heinrich Deichmann im Interview mit der WirtschaftsWoche an.

So gebe es schon seit einiger Zeit Überlegungen für Filialen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Dort leben nicht nur viele Luxuskäufer, sondern noch mehr einfache Arbeiter und andere Menschen, die günstig Schuhe kaufen wollen oder müssen", sagte Deichmann. "Mittelfristig kann ich mir Deichmann-Filialen im Nahen Osten gut vorstellen." Auch der chinesische Markt, der für Deichmann bisher nur als Produktionsstandort wichtig ist, reizt den Schuhunternehmer. "Eine Option wäre es, dort zunächst mit einem Onlineshop zu starten und Erfahrungen zu sammeln. Das machen derzeit ja einige deutsche Händler und das könnte auch ein Modell für Deichmann werden", sagte Deichmann.

In Deutschland, wo der Unternehmer "nur noch vereinzelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...