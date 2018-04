Heinrich Deichmann, Chef von Europas größtem Schuhkonzern, über den Wettbewerb mit Amazon, die Kunst, im Internet Geld zu verdienen - und was er als Christ über die Essener Tafel denkt.

Der Schuhkönig residiert bescheiden. In einem unscheinbaren Bürogebäude am Stadtrand von Essen, zwischen Edeka-Filiale und Hellweg-Baumarkt, liegt die Zentrale der Deichmann-Gruppe. Oben, in der vierten Etage, sitzt Inhaber Heinrich Deichmann an einem großen, runden Besprechungstisch. Der 55-Jährige steht ungern im Rampenlicht. Interviews gibt er selten. Wie sein 2014 verstorbener Vater Heinz-Horst führt er das Familienunternehmen ohne Pomp und Schnörkel, geprägt vom evangelisch-freikirchlichen Glauben - und höchst erfolgreich.

176,6 Millionen Paar Schuhe haben die Essener im vergangenen Jahr verkauft, 5,8 Milliarden Euro Umsatz in knapp 4000 Filialen in 26 Ländern erzielt. Zalando-Dellen? Amazon-Schock? Nicht bei Deichmann. Die Erlöse steigen, die Gewinne sprudeln, und das Geschäftsmodell von Europas größtem Schuhhändler erweist sich als wetterfest wie ein Paar Gummistiefel.

WirtschaftsWoche: Herr Deichmann, in den Reichstenlisten der Illustrierten tauchen Sie alljährlich auf einem der vorderen Ränge auf. Was machen Sie mit Ihren Milliarden?Heinrich Deichmann: Ich halte nichts von solchen Rankings. Diese Listen suggerieren, dass die Beträge, die dort genannt werden, zur freien Verfügung stehen und quasi auf dem Konto eines Unternehmers liegen. Das ist Unsinn: Mein Vermögen steckt in der Firma.

Auch von Gewinnen lässt es sich gut leben. Ein Teil der Gewinne fließt als Spende an unsere Sozialstiftungen und andere caritative Organisationen. Alles andere, was wir verdienen, bleibt im Unternehmen. Das hat den Vorteil, dass wir bei unserem Wachstum nicht auf Banken angewiesen sind. Wir haben in all den Jahren nie für private Zwecke ausgeschüttet. Aber natürlich bin ich nicht arm.

Wofür geben Sie privat Geld aus?Glücklicherweise habe ich keine allzu teuren Hobbys, wir sind in der Familie auch eher zu Sparsamkeit erzogen worden.

Keine Yachten, Oldtimer oder Privatjets?Nichts davon. Was ich mir gönne, ist ein privater Bergführer beim Skifahren und Klettern. Hin und wieder leiste ich mir ein Kunstobjekt. Aber ich brauche im Grunde keinen großen Betrag für mein Privatleben.

Was haben die Schuhe gekostet, die Sie gerade tragen?Rund 190 Schweizer Franken, keine Unsumme.

Aber jenseits der Deichmann-Liga. Nicht unbedingt. Das sind Mathew&Son-Schuhe der Schweizer Firma Ochsner Shoes, einer Tochtergesellschaft der Deichmann-Gruppe.

Deichmanns Ideen für die Zukunft

Deichmann schaut kurz auf sein Schuhwerk und wechselt in den Verkaufsmodus: "Rahmengenäht, aus Leder und sehr bequem", seien die Schuhe, "die kann ich empfehlen". Dezent und unprätentiös, ließe sich noch ergänzen. So wie ihr Träger. 55 Jahre, 1,82 Meter, schwarze Brille. Als "Leisetreter" wurde er beschrieben. Und tatsächlich käme beim Beruferaten niemand auf die Idee, ihn auf Anhieb im schrillen Fashion-Business zu verorten.

Werden Sie von Ihren Mitarbeitern erkannt, wenn Sie Schuhe kaufen?Die meisten Filialleiter kennen mich von unseren Jahrestagungen und viele Verkäuferinnen aus der Firmenzeitung. Undercover-Einsätze wären also schwierig, sind aber auch nicht das Ziel. Mir ist wichtig, dass Führung nicht Befehl und Gehorsam ist, sondern dass man die Stärke des ganzen Teams nutzt und ins Gespräch kommt, zum Beispiel über neue Kollektionen, Marktentwicklungen oder die Zukunft des Unternehmens.

Wie soll Deichmanns Zukunft denn aussehen?Wir wachsen seit Jahren stärker als die Branche insgesamt, allein im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 5,9 Prozent. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen. Dafür investieren wir dieses Jahr insgesamt 245 Millionen Euro in den Ausbau der IT, in die Modernisierung bestehender Läden und in mehr als 200 Neueröffnungen.

Deichmann-Filialen gibt es schon heute an jeder Straßenecke. Wo sehen Sie noch Platz?Klar, in Deutschland gibt es nur noch vereinzelt weiße Flecken. Insofern optimieren wir hierzulande das Filialnetz und tauschen zum Beispiel Standorte aus, wenn in der Nachbarschaft besser geeignete Ladenflächen frei werden. International gibt es dagegen noch reichlich Potenzial.

An welche Länder denken Sie?Wir haben im vergangenen Jahr in Frankreich und Belgien die ersten Standorte eröffnet, auch in Russland sehen wir Chancen. Schwieriger ist die Lage in der Türkei. Zum einen sind dort hohe Zölle eingeführt worden. Zum anderen ist die türkische Währung unter Druck. Das trifft uns gleich doppelt.

Werden Sie sich aus dem Land zurückziehen?Nein, wir haben unser Sourcing innerhalb der Türkei ausgebaut und versuchen, uns, so gut es geht, an die veränderte Lage anzupassen. Aufgeben ist keine Option, dafür ist die Türkei zu wichtig, zumal das Land unser Brückenkopf in den Nahen Osten ist.

Was bedeutet das genau?So wie wir in der Vergangenheit von Österreich aus in ganz Mittel- und Südosteuropa gewachsen sind, wollen wir aus der Türkei heraus in den Nahen Osten und die arabische Welt expandieren.

Deichmanns Pläne für China, die USA und Deutschland

Klingt nach hohen Risiken. Was reizt Sie an der Region?Nehmen Sie die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort ...

