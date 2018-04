Der chinesisch-amerikanische Handelsstreit, die undurchsichtige Personalpolitik im Weißen Haus und die juristischen Probleme für US-Präsident Donald Trump sorgen derzeit an den weltweiten Aktienmärkten für viel Verunsicherung. In solchen Zeiten wenden sich Anleger gerne so genannten Sicheren Häfen zu. Gold ist und bleibt der sehr beliebte sichere Hafen.

Beimischung? Ja! Weil es an den Börsen lange Zeit gut lief, ließen sie das gelbe Edelmetall jedoch häufig links liegen, obwohl eine gewisse Goldbeimischung zum Depot ratsam ist. Nun scheint Gold bei Investoren wieder beliebter zu werden. Es bietet sich jedoch nicht überall das gleiche Bild.

Den vollständigen Artikel lesen ...