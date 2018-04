Teekay Offshore Partners L.P. (ISIN: MHY8565J1010, NYSE: TOO) wird eine Quartalsdividende von 0,01 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende 0,04 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,40 US-Dollar (Stand: 5. April 2018) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,67 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 11. Mai 2018 (Record ...

