Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RÜSTUNG - Wichtige Waffensysteme sollen in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen europaweit ausgeschrieben werden. "Ich glaube nicht, dass europäische Ausschreibungen im Verteidigungsbereich zu guten Lösungen im nationalen Sicherheitsinteresse führen", sagte Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg (CDU) dem Handelsblatt. "Deshalb sollten auch wir zu nationalen Vergabeverfahren zurückkehren." Denn, so Rehberg: "Frankreich und Italien haben noch nie einen Rüstungsgroßauftrag nach außen vergeben." Die Hoffnung der Koalition: Neue Waffensysteme sollen schneller als bisher bei der Bundeswehr zum Einsatz kommen. "Bei der Bundeswehr herrscht sichtbarer Mangel", stellt der SPD-Verteidigungsexperte Thomas Hitschler fest. Rüstungsvorhaben in zweistelliger Milliardenhöhe befinden sich derzeit in Planung. (Handelsblatt S. 6)

FORSCHUNG - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will schon ab 2019 die Forschungsausgaben von kleinen und mittleren Unternehmen steuerlich fördern lassen. In einem Brief fordert er Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, "bis zur Sommerpause" einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. (SZ S. 5/Handelsblatt S. 10)

ROBOTER - Forscher der Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) haben jetzt untersucht, wie viele Stellen in den Mitgliedsländern tatsächlich durch Automatisierung verschwinden könnten. Das Ergebnis ist überraschend: Deutsche Arbeitnehmer sind demnach von der neuen Digitalisierungswelle überdurchschnittlich stark betroffen. Hierzulande ließen sich weit mehr Stellen als in anderen wohlhabenden Ländern durch Roboter und Software ersetzen, schreiben die Autoren. Beinahe jeder fünfte Arbeitnehmer hierzulande könnte demnach in den kommenden 15 bis 20 Jahren relativ leicht durch Roboter und Software verdrängt werden. Weitere 36 Prozent müssen sich darauf einstellen, dass sich ihr Arbeitsalltag dramatisch ändert, weil ein großer Teil ihrer Tätigkeiten mittelfristig von Maschinen erledigt werden kann. (Welt S. 1)

INSEKTENSTERBEN - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will rasch konkrete Schritte zum Schutz von Insekten einleiten. "Das Insektensterben nimmt rasant zu", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich will noch in den ersten 100 Tagen Eckpunkte für ein Aktionsprogramm zum Insektenschutz vorlegen." Schulze forderte, sämtliche Pflanzenschutzmittel zurückhaltender einzusetzen. Mit einem grundsätzlichen Glyphosat-Ausstieg, der in dieser Wahlperiode erfolgen müsse, sei es nicht getan. (Funke Mediengruppe)

ASYLRECHT - Die innere Sicherheit ist das wohl wichtigste Thema der neuen Regierung. Um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen, muss die Politik vor allem den Verfahrensstau an den Verwaltungsgerichten in den Griff bekommen. Die Behörden tun sich schwer, Einwanderer ohne Bleibeperspektive aus dem Land zu befördern. (Handelsblatt S. 8)

SCHULDENGRENZE - Erstmals halten alle Euroländer die Schuldengrenze von 3 Prozent beim staatlichen Defizit ein. Für die gesamte Euro-Zone lag die Neuverschuldung 2017 sogar nurmehr bei 1,0 Prozent. Das sollte eigentlich Anlass zum Feiern sein. Allerdings liegt der Grund für diese Entwicklung weniger in den Sparbemühungen der Finanzminister, sondern vielmehr in der guten Konjunktur und auch in den extrem niedrigen Zinsen, die von der Europäischen Zentralbank künstlich gedrückt werden. (Welt S. 13)

DIGITALSTEUER - Die Europäische Kommission hat mit ihren Plänen für eine neue Digitalsteuer für Aufregung gesorgt. In US-Medien ist schon von einer europäischen "GAFA"-Steuer die Rede - einer Steuer für Google, Apple, Facebook und Amazon. Doch nicht nur die USA fürchten Nachteile - sondern auch die deutschen Bundesländer. Falsch ausgestaltet, könnte eine solche Steuer dem Standort schaden und Löcher in die Länderhaushalte reißen, heißt es in einer Beschlussvorlage des CDU-geführten nordrhein-westfälischen Finanzministeriums für eine Bundesratssitzung nächste Woche. (Handelsblatt S. 10/FAZ S. 16)

April 06, 2018

