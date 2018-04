In 25 Fachvorträgen dreht sich dieses Jahr in Ludwigsburg das Programm um die Themen "Megatrends der Automobil- und Zulieferindustrie", automatisiertes Fahren, Elektromobilität, End-to-End-Architektur, Connected-Mobility und Künstliche Intelligenz. In bewährter Weise werden wiederum Fords E/E-Leiter Christof Kellerwessel und Dr. Peter Steiner, Geschäftsführer Audi Electronics Venture, die Anwesenden an den beiden Vortragstagen als Moderatoren begleiten. Nicht nur in den insgesamt sechs Keynotes kommt geballte Information auf die Vortragsbesucher zu.

Keynotes

Die erste Keynote hält Helmut Matschi, Mitglied des Vorstands bei Continental, zum Thema "Digitale Revolution in der Automobilindustrie - Continental Quo Vadis?", gefolgt von Dr. Rolf Zöller, Leiter Elektrik-/Elektronik-Entwicklung bei der Volkswagen AG, der über "Auswirkungen der E2E-Elektronikarchitektur auf die gesamthafte E/E-Wertschöpfungskette" spricht. "Trends, Technologien und ...

