Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest erneut geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Handelsstreit mit China erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck: "Angesichts von Chinas unfairen Vergeltungsmaßnahmen" habe er die zuständigen Behörden angewiesen zu prüfen, ob weitere Strafzölle von 100 Milliarden Dollar "angemessen" seien, erklärte Trump. "Statt sein Fehlverhalten zu beenden, hat China entschieden, unseren Bauern und Herstellern zu schaden", hieß es in der Erklärung des US-Präsidenten. Zuletzt hatte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China hochgeschaukelt. Am Mittwoch hatte Washington eine Liste mit 1.300 chinesischen Importwaren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Als Antwort kündigte Peking dann an, ebenfalls hohe Zölle auf zahlreiche US-Produkte wie Sojabohnen und Autos erheben zu wollen. Die US-Regierung will China mit den Strafzöllen für den mutmaßlichen Diebstahl geistigen Eigentums bestrafen.

Auf die Androhung weiterer US-Strafzölle hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag. China hat derweil auch die Welthandelsorganisation (WTO) um Schlichtung angerufen. Die Maßnahmen der USA seien "nicht vereinbar mit den einschlägigen Bestimmungen der WTO-Vereinbarungen", argumentiert China.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Washtec AG, Ergebnis 1Q.

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Daimler 3,65 EUR Sartorius St. 0,50 EUR Sartorius Vz. 0,51 EUR BBVA 0,15 EUR Zurich Insurance 18,00 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +178.000 gg Vm zuvor: +313.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.630,30 -1,18 Nikkei-225 21.616,03 -0,14 Schanghai-Comp. Feiertagspause DAX 12.305,19 2,90 DAX-Future 12.287,50 1,78 XDAX 12.283,65 1,77 MDAX 25.679,26 2,17 TecDAX 2.512,98 3,61 EuroStoxx50 3.429,95 2,68 Stoxx50 3.026,02 2,57 Dow-Jones 24.505,22 0,99 S&P-500-Index 2.662,84 0,69 Nasdaq-Comp. 7.076,55 0,49 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,08 -21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Rally am Vortag zeichnet sich am Freitagmorgen erneut eine scharfe Korrektur an Europas Börsen. Reagierten die Anleger am Donnerstag noch mit Erleichterung auf Zeichen von Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, droht der Streit nun weiter zu eskalieren. Donald Trump hat nachgelegt und lässt zusätzliche Zölle von 100 Milliarden Dollar prüfen. Börsianer sprechen von einem "Pokerspiel" mit ungewissem Ausgang. Das größte Risiko sind nach Einschätzung von Analysten Fehlkalkulationen auf beiden Seiten. In den kommenden Wochen könne es noch einige überraschende Wendungen geben. Der DAX werde daher vermutlich über einen längeren Zeitraum in einer breiten Spanne seitwärts laufen.

Rückblick: Erholung - Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China und guten Vorgaben aus den USA sorgten für Käufe. Die Anleger hätten sich mit der Hoffnung auf eine gütliche Einigung wieder stärker auf die unverändert gute wirtschaftliche Lage konzentriert, hieß es. Mit einem Plus von 4,1 Prozent führte der Rohstoffsektor mit weitem Abstand die Liste der Gewinner an. Die zyklische und globalisierte Branche gilt als am anfälligsten bei einem offenen Handelskonflikt zwischen China und den USA. Telecom Italia gewannen 5,2 Prozent, nachdem Medien berichtet hatten, dass der staatlich kontrollierte Kreditgeber CDP bis zu 5 Prozent der Aktien des Unternehmens kaufen darf. Bryan Garnier sieht den Schritt als positiv für den aktivistischen Investor Elliott Management, der sich in einem Machtkampf mit Telecom-Italia-Aktionär Vivendi befindet. Gut kamen auch die Pläne von Fiat (+4,8 Prozent) an, die Zuliefer-Tochter Magneti Marelli abzuspalten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Bayer gewannen 3 Prozent. Zwar enttäuschten die Geschäftszahlen des Fusionspartners Monsanto, doch zeigte sich das US-Unternehmen zuversichtlich, dass der geplante Zusammenschluss mit Bayer genehmigt wird. Deutsche Bank legten um 4,4 Prozent zu nach einem Bericht, wonach Vorstandsmitglied Garth Ritchie darüber nachgedacht hat, das Geldhaus zu verlassen. Die Anleger spekulierten deswegen darauf, dass möglicherweise eine Restrukturierung der Investmentsparte anstehen könnte, die sich zuletzt schwach entwickelt hat. Nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank zogen Aurubis um 4,4 Prozent an. Erhöht auf "Kaufen" hat die DZ Bank auch die Einstufung für Jungheinrich - die Aktie gewann 3 Prozent. Nordex schossen um weitere 17,5 Prozent nach oben, diesmal gestützt von überzeugenden Daten zum Auftragseingang. Codon gewannen 16,7 Prozent nach einer positiven Medikamentenstudie. Das Börsendebüt von Godewind Immobilien fiel enttäuschend aus. Zuletzt wurde die Aktie mit 3,70 Euro gehandelt, 7,5 Prozent unter dem Ausgabekurs.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem eher ruhigen nachbörslichen Geschäft gab es wenig auffallende Bewegungen, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Bei den Technologiewerten stiegen Aixtron um 2 Prozent und Adva um 1,5 Prozent.

USA / WALL STREET

Weiter erholt - Kurstreiber war weiter die Hoffnung, dass ein Handelskrieg zwischen China und den USA abgewendet werden kann. Dazu trugen auch neue Handelsbilanzdaten bei. Während das US-Handelsbilanzdefizit im Februar insgesamt etwas größer war als prognostiziert, ging das Defizit mit China gegenüber Januar beträchtlich zurück. Das Schwergewicht Boeing führte mit plus 2,7 Prozent den Dow-Jones-Index an. Die Aktie war zuletzt wegen der Verschärfung im Handelsstreit stärker verkauft worden. Für Tesla ging es den dritten Tag in Folge steil nach oben, diesmal um 6,5 Prozent. Vom Montagsschluss hat sich die Aktie damit um rund 20 Prozent erholt. Auch bei den zuletzt gebeutelten Facebook und Amazon setzten sich die Erholungsbewegungen fort. Facebook gewannen 2,7 Prozent und Amazon 2,9 Prozent. Monsanto verfehlte mit seinen Zweitquartalszahlen zwar die Erwartungen, mehr Resonanz fand aber, dass Monsanto zuversichtlich ist, im zweiten Kalenderquartal grünes Licht für die Fusion mit Bayer zu erhalten. Monsanto stiegen um 1,1 Prozent.

Die Notierungen der Staatsanleihen gaben weiter nach. Die schwindenden Sorgen um einen eskalierenden Handelskrieg verminderten die Attraktivität der Staatstitel als sicherer Hafen. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.10 Uhr EUR/USD 1,2242 +0,0% 1,2239 1,2231 EUR/JPY 131,33 -0,1% 131,47 131,38 EUR/CHF 1,1780 -0,1% 1,1790 1,1783 GBP/EUR 1,1432 +0,0% 1,1418 1,1442 USD/JPY 107,28 -0,1% 107,42 107,41 GBP/USD 1,3995 -0,1% 1,4003 1,3994 Bitcoin BTC/USD 6.843,11 +1,4% 6.747,07 6.799,87

Die Hoffnung auf eine am Ende eivernehmliche Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ließ den Dollar aufwerten. Der Euro gab im Gegenzug nach auf 1,2235 Dollar. Zur japanischen Währung stieg der Dollar auf über 107,40 Yen und damit den höchsten Stand seit Februar, verglichen mit frühen Tagestiefs unter 106,80.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,04 63,54 -0,8% -0,50 +4,6% Brent/ICE 67,85 68,33 -0,7% -0,48 +3,5%



Das Öl, das am Mittwoch anders als Aktien kaum von der Entspannung im Handelsstreit profitiert hatte, zeigte sich nach einem wechselhaften Verlauf etwas fester. Wie beim Gold habe auch hier der starke Dollar eine größere Erholung verhindert, hieß es. Tendenziell stützend wirkte dagegen der Abbau der US-Rohölvorräte, den das US-Energieministerium am Mittwoch gemeldet hatte. US-Rohöl der Sorte WTI gewann zum Settlement 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar je Barrel. Brentöl stieg um 0,5 Prozent auf 68,42 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,54 1.326,59 +0,1% +1,95 +2,0% Silber (Spot) 16,35 16,39 -0,2% -0,04 -3,5% Platin (Spot) 908,75 912,50 -0,4% -3,75 -2,2% Kupfer-Future 3,03 3,07 -1,5% -0,05 -8,6%

April 06, 2018 01:36 ET (05:36 GMT)

