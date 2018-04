Zürich - Im 1. Quartal des Jahres 2018 haben Schweizer Unternehmen 4 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr. Dies zeigt der Adecco Group Swiss Job Market Index des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich. Der Anstieg wird vor allem von einem starken Wachstum in der Genferseeregion getragen, während sich die anderen Regionen grösstenteils auf hohem Niveau stabilisieren. Die über die letzten Quartale beobachtete Zunahme in den Informatikberufen setzt sich fort.

Der Adecco Group Swiss Job Market Index liegt im ersten Quartal 2018 um 4 Prozent höher als noch im Frühling des letzten Jahres. Im Vergleich zum letzten Quartal verharrt er auf hohem Niveau (+1%). Saisonbereinigt sinkt der Index gegenüber dem letzten Quartal jedoch leicht, da dieses aussergewöhnlich stark war. Insgesamt begünstigt die gute konjunkturelle Entwicklung in der Schweiz die Zahl der Stellenausschreibungen.

Genferseeregion legt stark zu

Überdurchschnittlich stark wächst die Zahl der Stellenausschreibungen in der Genferseeregion. Im ersten Quartal 2018 schalten die Unternehmen in dieser Region 27 Prozent mehr Stellenanzeigen als noch im ersten Quartal des Vorjahres. In fast allen anderen Regionen zeigt sich im Vergleich zum ersten Quartal 2017 eine auf hohem Niveau stabile Anzahl der Stellenanzeigen. In der Zentralschweiz (+2%), im Espace Mittelland (+1%), im Grossraum Zürich (-1%) und in der Ostschweiz (-3%) sind nur marginale Veränderungen festzustellen. In der Nordwestschweiz nimmt die Zahl der Stellenanzeigen ab (-6%).

Im Vergleich zum entsprechenden Quartal im Vorjahr steigt in der Genferseeregion die Nachfrage in den Berufen der ...

