DAX - In einem Zug zum Widerstand …und gescheitert? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Der DAX setzte seine dynamische Erholung auch im gestrigen Handel fort und durchbrach frühzeitig die Hürde bei 12.162 Punkten. Ohne Pausen ging es im Anschluss auch über die Barriere bei 12.232 Punkten. Das kleine Kaufsignal beflügelte die Bullen weiter und trieb den Index bis Handelsschluss an den Widerstand bei 12.328 Punkten. In der Nachbörse setzte eine leichte Korrektur ein, die sich aktuell zu einem deutlichen Abverkauf ausweitet. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:05 Uhr): Eine kurze ausgedehnte Pause hätte dem jungen Aufwärtsimpuls gut getan. Doch mit dem vorbörslichen Einbruch wurde...

