Die Deutsche Bank hat Aareal Bank von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 38 Euro gesenkt. Analyst Benjamin Goy betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie den weiterhin scharfen Wettbewerb im Kreditgeschäft für Gewerbeimmobilien. Dies habe negative Effekte auf die Margen und die Strukturen der Finanzierungsverträge, vor allem in Europa./ajx/bek

Datum der Analyse: 06.04.2018

