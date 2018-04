Der Euro steht in dieser Woche unter Druck und so wird er am unteren Ende seiner Wochenrangerange im Bereich von 1,2240 Dollar gehandelt. Euro Dollar wartet gespannt auf NFP Veröffentlichung Trotz der Erholung vom gestrigen tief aus dem Bereich der 1,2220/15, steht das Paar weiterhin unter Druck, da die Nachfrage nach dem Greenback zugenommen hat und ...

