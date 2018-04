Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-06 / 08:00 *Pressemeldung* München, 06. April 2018 Bereit für die Netztechnologie der Deutschen Telekom _IP-Testcenter der Deutschen Telekom bestätigt beste Eignung von Gigaset HX-Universal-Mobilteilen _ Die Deutsche Telekom stellt seit längerem große Bereiche ihres Zugangsnetzes auf die neue, IP-basierte Netztechnologie. Die Umstellung erfolgt sukzessive und hat für Kunden der Deutschen Telekom keine negative Auswirkung. Um sicherzustellen, dass IP-basierte Endgeräte - wie z.B. die DECT Schnurlostelefone von Gigaset - auch weiterhin störungsfrei funktionieren, haben Hersteller die Möglichkeit ihre Produkte im IP-Testcenter der Deutschen Telekom auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Gigaset hat bereits 2015 auf die Netzumstellung in Richtung All-IP reagiert und seinem großen Portfolio an Telefonen mit der HX-Modellreihe Universal-Mobilteile für den Einsatz an DECT und CAT-iq 2.0 Routern hinzugefügt. Diese wurden nun mit dem aktuellen Speedport Router der Deutschen Telekom erfolgreich am neuen IP-Netz getestet. "Käufer, die sich auf Grund der hohen Qualität oder der breiten Produktpalette von Gigaset Universal-Mobilteilen für ein HX-Modell interessieren, können darauf vertrauen, dass ihr Gerät auch nach der netzseitigen Umstellung bestens im IP-Netz funktioniert", so Anne Dickau, Leiterin Voice Products bei Gigaset. "Unsere HX-Serie ist nicht nur DECT sondern auch CAT-iq 2.0 zertifiziert und deshalb auch für den Betrieb an Speedport-Routern der Deutschen Telekom bestens geeignet." *Großes Portfolio an HX-Modellen * Aktuell gibt es neun HX-Modelle von Gigaset. Diese bedienen die komplette Produktpalette von Gigaset, über sämtliche Preispunkte und unterschiedliche Kundenanforderungen mit Blick auf Design, Komfort und Funktionalität. In der Komfortklasse stehen dem Kunden die Modelle CL660HX, C570HX und C430HX zur Verfügung. Ergonomische Modelle für ältere Menschen oder raue Anwendungsfelder sind mit dem E370HX, E560HX und dem E630HX vorhanden. Die Premium- und Designsparte wird mit den Modellen SL450HX, S850HX und CL750HX bedient. Damit wird Gigaset, als Europas Marktführer für DECT-Schnurlostelefone, seinem Anspruch gerecht auch mit Blick auf die neue IP-Telefonie dem Kunden das passende Festnetztelefon für seine Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. *Weiterführende Informationen * Welche Funktionen im Zusammenspiel zwischen HX-Modellen und DECT, bzw. CAT-iq 2.0 Routern möglich sind, zeigt der Gigaset-Kompatibilitätscheck [1]. Auch die Deutsche Telekom möchte Ihre Kunden über Hersteller informieren, deren Geräte an den IP-basierten Anschlüssen erfolgreich getestet wurden und einen entsprechenden Mehrwert beziehungsweise Migrationssicherheit bieten. *Gigaset *ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der premium Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 