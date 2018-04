Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.

Im Handelsstreit mit China erhöht US-Präsident Donald Trump massiv den Druck: "Angesichts von Chinas unfairen Vergeltungsmaßnahmen" habe er die zuständigen Behörden angewiesen zu prüfen, ob weitere Strafzölle von 100 Milliarden Dollar "angemessen" seien, erklärte Trump. "Statt sein Fehlverhalten zu beenden, hat China entschieden, unseren Bauern und Herstellern zu schaden", hieß es in der Erklärung des US-Präsidenten. Zuletzt hatte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China immer weiter hochgeschaukelt.

Auf die Androhung weiterer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag in Peking. China hat im Handelsstreit zudem die Welthandelsorganisation (WTO) um Schlichtung angerufen.

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +178.000 gg Vm zuvor: +313.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.635,00 -1,01% Nikkei-225 21.605,20 -0,19% Hang-Seng-Index 29.693,58 +0,59% Kospi 2.424,49 -0,53% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 5.788,30 -0,01%

Der Handelskrieg zwischen den USA und China geht weiter, doch die Aktienmärkte in Asien stecken die jüngste Eskalation zunächst weg. Gleichwohl sprechen Händler von einem nervösen Geschäft. Einige Börsen präsentieren sich sogar mit Aufschlägen. Im Handel ist von "Gewöhnungseffekten" die Rede. US-Präsident Trump hat mit weiteren Strafzöllen von 100 Milliarden Dollar zu den bereits zuvor angekündigten auf chinesische Importe gedroht. Er reagierte damit auf die angekündigten Vergeltungsmaßnahmen Chinas, die Trump als "unfair" bezeichnet. Die Analysten von Nomura sehen gleichwohl immer noch die Möglichkeit für eine Verhandlungslösung, wenngleich die Risiken stiegen. Die chinesischen Staatsmedien kritisieren die neuen verschärften Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump zwar auf das Schärfste, zugleich betonen sie aber auch den Verhandlungswillen der Staatsführung. Auch dies trägt etwas zur Beruhigung der Lage an den Börsen bei. In Tokio liegt der Nikkei-225 mit Unterstützung eines schwächeren Yen im Plus. In Australien hat der S&P/ASX-200 ins Plus gedreht. In Seoul präsentiert sich der Kospi leichter. Während an den chinesischen Kernlandbörsen sowie in Taipeh auf Taiwan und auch in Thailand der Handel feiertagsbedingt weiter ruht, hat die Börse in Hongkong nach der Vortagespause wieder geöffnet. Nach den heftigen Mittwochsverlusten im Zuge der ersten Zollerhebungsrunde erholt sich der HSI deutlich. Unter den Einzelaktien zeigen sich Samsung Electronics in Seoul mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. Der Technologiekonzern setzt zwar dank der regen Nachfrage nach seinem Smartphone-Flaggschiff Galaxy S9 seine Gewinn-Rekordjagd fort, allerdings sehen Händler Samsung als potenziellen Verlierer eines Handelskrieges. Verbesserte Geschäftsaussichten lassen United Laboratories in Hongkong um 2,5 Prozent steigen.

Nach den erweiterten Zolldrohungen von US-Präsident Trump gegen China gerieten US-Aktien unter Druck. Apple verloren 1,9 Prozent. Allerdings gab es auch schwache Vorhersagen von Analysten zum iPhone-Absatz im laufenden Jahr. Dieser dürfte bestenfalls stagnieren, urteilten die Experten von Susquehanna. WD 40 büßten nach der Vorlage von Zweitquartalszahlen und einem angepassten Ausblick des Herstellers von Pflegemitteln 2,3 Prozent ein. Ethan Allen verloren 1,5 Prozent, der Möbelanbieter warnte vor sinkenden Margen im Zuge steigender Rohstoffkosten. Nach Geschäftsausweis zur zweiten Periode gewannen PriceSmart 2,2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.505,22 0,99 240,92 -0,87 S&P-500 2.662,84 0,69 18,15 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.076,55 0,49 34,45 2,51 Nasdaq-100 6.594,84 0,53 34,78 3,10 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 752 Mio 854 Mio Gewinner 2.148 2.033 Verlierer 790 917 Unverändert 130 117

Weiter erholt - Kurstreiber war weiter die Hoffnung, dass ein Handelskrieg zwischen China und den USA abgewendet werden kann. Dazu trugen auch neue Handelsbilanzdaten bei. Während das US-Handelsbilanzdefizit im Februar insgesamt etwas größer war als prognostiziert, ging das Defizit mit China gegenüber Januar beträchtlich zurück. Das Schwergewicht Boeing führte mit plus 2,7 Prozent den Dow-Jones-Index an. Die Aktie war zuletzt wegen der Verschärfung im Handelsstreit stärker verkauft worden. Für Tesla ging es den dritten Tag in Folge steil nach oben, diesmal um 6,5 Prozent. Vom Montagsschluss hat sich die Aktie damit um rund 20 Prozent erholt. Auch bei den zuletzt gebeutelten Facebook und Amazon setzten sich die Erholungsbewegungen fort. Facebook gewannen 2,7 Prozent und Amazon 2,9 Prozent. Monsanto verfehlte mit seinen Zweitquartalszahlen zwar die Erwartungen, mehr Resonanz fand aber, dass Monsanto zuversichtlich ist, im zweiten Kalenderquartal grünes Licht für die Fusion mit Bayer zu erhalten. Monsanto stiegen um 1,1 Prozent.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,30 1,2 2,29 110,0 5 Jahre 2,64 2,0 2,62 71,6 7 Jahre 2,77 2,2 2,75 52,1 10 Jahre 2,84 2,9 2,81 39,1 30 Jahre 3,07 3,6 3,04 0,6

Die Notierungen der Staatsanleihen gaben nochmals nach. Die schwindenden Ängste um einen Handelskrieg verminderten die Attraktivität der als sicher geltenden Papiere. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.09 Uhr % YTD EUR/USD 1,2231 -0,1% 1,2239 1,2257 +1,8% EUR/JPY 131,26 -0,2% 131,47 131,21 -3,0% EUR/GBP 0,8743 +0,0% 0,8740 0,8722 -1,7% GBP/USD 1,3988 -0,1% 1,4003 1,4052 +3,5% USD/JPY 107,32 -0,1% 107,42 107,06 -4,7% USD/KRW 1068,65 +0,6% 1062,62 1059,97 +0,1% USD/CNY 6,3052 0% 6,3052 6,3052 -3,1% USD/CNH 6,3115 +0,4% 6,2881 6,2969 -3,1% USD/HKD 7,8489 -0,0% 7,8489 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7673 -0,1% 0,7683 0,7691 -1,9% NZD/USD 0,7259 -0,2% 0,7272 0,7285 +2,2% Bitcoin BTC/USD 6.825,41 +1,2% 6.747,07 6.759,32 -50,0%

Die Hoffnung auf eine am Ende eivernehmliche Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ließ den Dollar aufwerten. Der Euro gab im Gegenzug nach auf 1,2235 Dollar. Zur japanischen Währung stieg der Dollar auf über 107,40 Yen und damit den höchsten Stand seit Februar, verglichen mit frühen Tagestiefs unter 106,80.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,02 63,54 -0,8% -0,52 +4,6% Brent/ICE 67,80 68,33 -0,8% -0,53 +3,4%

Das Öl, das am Mittwoch anders als Aktien kaum von der Entspannung im Handelsstreit profitiert hatte, zeigte sich nach einem wechselhaften Verlauf etwas fester. Wie beim Gold habe auch hier der starke Dollar eine größere Erholung verhindert, hieß es. Tendenziell stützend wirkte dagegen der Abbau der US-Rohölvorräte, den das US-Energieministerium am Mittwoch gemeldet hatte. US-Rohöl der Sorte WTI gewann zum Settlement 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar je Barrel. Brentöl stieg um 0,5 Prozent auf 68,42 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,06 1.326,59 +0,0% +0,47 +1,9% Silber (Spot) 16,33 16,39 -0,4% -0,06 -3,6% Platin (Spot) 907,80 912,50 -0,5% -4,70 -2,3% Kupfer-Future 3,03 3,07 -1,4% -0,04 -8,5%

Mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger war Gold als sicherer Hafen weniger gefragt. Auch der festere Dollar bremste, weil er das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuert. Der Goldpreis ermäßigte sich im US-Geschäft um 0,5 Prozent auf 1.327 Dollar je Feinunze.

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne für eine Stationierung der Nationalgarde an der Grenze zu Mexiko konkretisiert: Es sollen 2.000 bis 4.000 Nationalgardisten an der Südgrenze der USA eingesetzt werden. Er deutete zudem an, dass es sich um eine lang andauernde Mission handeln könnte.

