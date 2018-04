Wien - Wie der schweizerische Rückversicherungskonzern Swiss Re AG (Swiss Re, A/A) am Mittwoch (04.04.) im Rahmen eines Investorentages verlautbarte, befindet sich das Unternehmen mit der japanischen SoftBank Group Corp. (Softbank, Ba1/BB+) in frühen Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit und eine potenzielle Beteiligung des Technologiekonzerns, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

