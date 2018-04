Ein Vertreter der People's Bank of China betrachtet negative Leitzinsen als effektiv - und schlägt vor, Bargeld zu digitalisieren.

Bisher war es eine Idee in akademischen Kreisen: negative Leitzinsen als normales Instrument der Geldpolitik zu nutzen und das durch weitgehende Abschaffung des Bargelds zu unterstützen. Der bekannte Harvard-Professor Kenneth Rogoff etwa mahnt, weltweit sollten sich die Notenbanken darauf einstellen, bei der nächsten Rezession die Zinsen deutlich unter Null sinken zu lassen.

Zugleich hat er 2016 ein Buch veröffentlicht, dessen Titel keinen Zweifel lässt: "The Curse of Cash" (Der Fluch des Bargelds). Darin fordert er, möglichst wenig Banknoten in Umlauf zu bringen, um Kriminalität und Steuerhinterziehungen zu erschweren - aber auch, um den Einsatz von negativen Zinsen zu erleichtern.

Mit Sun Guofeng von der chinesischen Zentralbank vertritt erstmals ein prominenter Vertreter einer großen Zentralbank eine derartige These. China ist weit entfernt und das dortige Wirtschaftssystem mit dem in Europa und der USA nicht direkt zu vergleichen. Trotzdem zeigt das Beispiel, dass das Konzept allmählich mehr als eine abseitige Professoren-Idee ist. Nicht nur Sparer, sondern auch Banken und Versicherer haben aber in der Regel Mühe, mit negativen Zinsen zurecht zu kommen.

In seiner Studie geht der Chef des Finanz-Researchs der People's Bank of China davon aus, dass die Zinsen auf lange Zeit niedrig bleiben werden. Daher sei zu erwarten, dass die Notenbanken künftig bei Rezessionen häufiger zu negativen Zinsen greifen müssten. "Wenn die Banken bereit sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...