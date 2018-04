FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter, aber nicht so schwach wie zunächst befürchtet, sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der Juni-Kontrakt verliert 71,5 auf 12.216 Punkte. Erste frühe Indikationen hatten ihn angesichts neuer US-Strafzolldrohungen gegen China schon fast 150 Zähler niedriger gesehen. Händler werten dies als Zeichen einer zurückgewonnenen Stärke des DAX. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.222 und das Tagestief bei 12.192 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.500 Kontrakte.

April 06, 2018 02:32 ET (06:32 GMT)

