Als Helukabel zur Hannover Messe 2014 mit seiner Servokabelserie Topserv ein Standardkabel für die damals neue Einkabeltechnologie präsentierte, hatten die Antriebshersteller noch keine Langzeiterfahrung mit der Technologie im Feld. Umso wichtiger war es für den Kabelhersteller, dass Schleppkettentests bestätigten, dass die Schirmung der Geberleitung auch nach weit mehr als fünf Millionen Biegezyklen noch funktionierte und die via Hiperface DSL übertragenen Gebersignale lesbar blieben. Aber Werte aus dem Labor ersetzen noch lange nicht den Einsatz im Feld.

Erfahrungen in der Praxis konnte das Unternehmen bei der Firma IMA Klessmann aus Lübbecke/Westfalen sammeln. IMA verwendet seit Anfang 2015 bei ihren Bohrsystemen und CNC-Maschinen die One Cable Technology (OCT) von Beckhoff Automation. Die Bohrmaschinen von IMA kommen in der Holzbearbeitung für die Möbelindustrie zum Einsatz, entweder stationär oder als Durchlaufmaschinen. Bei Durchlaufgeschwindigkeiten von circa 30 Metern pro Minute bringen mehrere Bohrer gleichzeitig horizontale und vertikale Löcher in die Werkstücke ein, wobei bis zu 90 Achsen im Spiel sein können.

Enge Biegeradien und hohe Biegewechselzyklen

IMA setzt die Einkabeltechnologie in seinen Anwendungen bis zu 30 Meter abgesetzt vom Schaltschrank ein. "Die Kabel haben sich mittlerweile in vielen unserer Imagic-Bohrsysteme bewährt, trotz hoher mechanischer Dauerbeanspruchung, wie enge Biegeradien ...

