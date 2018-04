SDK eröffnet Zugang zu globaler Telematik-Plattform



London und Atlanta (ots/PRNewswire) - Automobil-Erstausrüster (OEMs), die vernetzte Fahrzeugdaten sinnvoll verwenden wollen, um ihren Kunden nutzungsbasierte Versicherungsoptionen (UBI) über teilnehmende Versicherungsgesellschaften anzubieten und eine bessere Kundenbindung durch Feedback zum Fahrverhalten zu schaffen, können jetzt durch die Markteinführung des Software Development Kit (SDK) von LexisNexis Risk Solutions neue Dienstleistungen für die Konsumenten etablieren und die Vorteile der branchenführenden Telematik-Datenfilterung, Normierung und Analyseleistungen nutzen.



LexisNexis Risk Solutions, eine Geschäftssparte der RELX Group, ist ein global tätiges, führendes Unternehmen für Datentechnologie und fortschrittliche Analysetechniken und unterstützt Kunden in über 100 Ländern weltweit.



Der zentrale Vorteil des SDK ist, dass OEMs es ganz einfach mit der LexisNexis® Global Telematics Platform verbinden können, die ein hohes Niveau an Datensicherheit, fortschrittlichste Analysefähigkeiten für Big Data und einen direkten Datenkanal in die Software-Infrastruktur der Versicherungsmärkte bietet. Da das SDK die gleiche Daten-Infrastruktur nutzt wie die eingebetteten, vernetzten Fahrzeuglösungen von LexisNexis, ermöglicht das SDK den OEMs darüber hinaus, bestimmte Vorteile der vernetzten Fahrzeuge auszudehnen, und zwar auf die Besitzer von älteren, nicht-vernetzten Fahrzeugen in der aktuellen Fahrzeugflotte.



Mit dem SDK können OEMs innovative Kundenapplikationen über verschiedene Regionen hinweg und in unterschiedlichen Sprachen aufbauen - alles auf der gleichen Plattform, oder sie können bestehende und mit allen Funktionen ausgestattete kundenseitige Apps verbessern, ohne die Nutzererfahrung zu beeinflussen. Durch den Zugriff der OEMs auf die Global Telematics Platform wird es Kunden auch möglich sein, über die Nutzung ihrer Fahrdaten von Versicherungsprodukten zu profitieren.



"Von Fahrtbewertungen über Fahrtverläufe bis hin zur Visualisierung kann unsere äußerst sichere, globale Plattform Fahrdaten von OEMs aufnehmen, wo auch immer sich ihre Fahrzeuge in der Welt befinden - die Filterung, Normierung und Kontextualisierung der Daten bildet das Rückgrat für neue Produkte und Services, um die Markenerfahrung der OEMs zu unterstützen", sagte Rutger Van der Wall, Vice President für Globale Produkte, Versicherung, LexisNexis Risk Solutions.



"Das SDK hebt die Komplexität und die Kosten auf, vor denen OEMs ansonsten bei der Entwicklung der erforderlichen technischen Infrastruktur stehen würden. Somit kann sich die Branche nun mit Versicherungsprodukten für die Art von Verbraucherservices verbinden, die von ihren Kunden gewünscht werden, basierend auf deren Fahrdaten. Dies ermöglicht OEMs die Fokussierung auf Design und Bereitstellung, auf Produktinnovation und bessere Kundenbindung mithilfe von Fahrerbewertung, Fahrten- und Streckeninformationen."



"Versicherung ist der zweithöchste Kostenfaktor bei den Gesamtbetriebskosten für einen Verbraucher. Wenn OEMs dazu beitragen, die Kosten für den Fahrzeugbesitz durch nutzungsbasierte Versicherungen zu senken, wird ihr Verkaufsargument wesentlich verstärkt. Gleichzeitig erhöhen sich die Analyseleistungen der OEMs durch die Nutzung der Echtzeitdaten aus dem Auto, was letztlich viel größere Möglichkeiten schafft, sich mit den Kunden zu verbinden und Vertrauen und Loyalität in einer Zeit aufzubauen, in der die Mobilitätsanforderungen der Verbraucher im Wandel sind."



Durch den Einsatz des LexisNexis Risk Solutions Software Development Kit können Automobil-OEMs:



- Funktionen von vernetzten Fahrzeugen auf Besitzer von nicht-vernetzten Fahrzeugen über die gleiche globale Telematik-Plattform ausdehnen; - die technischen Kapazitäten der globalen Telematik-Plattform nutzen, um die Komplexität und die Kosten des Aufbaus einer konsumentengerechten Datennormierung, Filterung und Telematik-Bewertungsinfrastruktur zu verringern; - die Vorteile einer schnelleren Markteinführungszeit nutzen, mithilfe von unterstützten und dokumentierten Rahmenwerken, APIs und bewährten Praktiken; - Applikationen ohne die Kosten für eine Duplizierung der Infrastruktur umsetzen; sie können Wissen in Bezug auf die Fahrbewertung international aufbauen und dadurch mehr Märkte schneller erschließen; - eine nahtlose Integration in bestehende Apps durchführen, was den OEMs ermöglicht, eine konsistente Kundenerfahrung zu bewahren, wenn sie sich mit LexisNexis Risk Solutions und den Versicherern verbinden.



Für weitere Informationen über das LexisNexis Risk Solutions Software Development Kit (SDK) und die LexisNexis Global Telematics Platform wenden Sie sich bitte an uns über telematics.group@lexisnexisrisk.com



Informationen zu LexisNexis Risk Solutions



Bei LexisNexis Risk Solutions glauben wir an die Leistungsfähigkeit von Daten und erweiterten Analysetechniken für ein besseres Risikomanagement. Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir der vertrauenswürdige Anbieter von Datenanalysen für Unternehmen, die nach praktisch umsetzbaren Erkenntnissen streben, um Risikomanagementprozesse zu optimieren, Ergebnisse zu verbessern und gleichzeitig die höchsten Standards für Sicherheit und Datenschutz einzuhalten. LexisNexis Risk Solutions mit Hauptsitz in der Metropolregion Atlanta, USA, unterstützt Kunden in mehr als 100 Ländern und ist Teil der RELX Group, einem globalen Anbieter von Informationen und Analysen für Geschäftskunden aus zahlreichen Industriezweigen. Weitere Informationen finden Sie unter risk.lexisnexis.com (http://www.risk.lexisnexis.com/).



