Der DAX konnte gestern das größte Tagesplus seit einem Jahr einfahren. Der Leitindex startete bereits rund 1,7 Prozent stärker in den Tag. Das Plus wurde bis zum Handelsende aber noch deutlicher. Am Ende des Tages reichte es für Zugewinne von 2,9 Prozent. Damit überwand der DAX seit längerem mal wieder die 12.300 Punkte-Marke. Marktidee: USD/JPYSeit dem Dezember 2016 befindet sich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen in einem Abwärtstrend. Am 26. März markierte der Greenback ein neues Zwei-Jahrestief. Dort nutzte der Kurs eine Unterstützungszone und startete eine Erholungsbewegung. Dabei sprang der US-Dollar über wichtige charttechnische Marken.