FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D5BE XFRA LU0429458895 XTR.II US TREAS.1-3 1C 1.369 EUR

D5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1C 6.484 EUR

XDGU XFRA IE00BZ036H21 X(IE)-USD CORP.BD 1DDL 0.341 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.187 EUR

2BF XFRA IT0005244402 BFF BANKING GROUP S.P.A. 0.492 EUR

XMVE XFRA IE00BDGN9Z19 DB-XTR.MSCI EMU MN V.1DEO 0.169 EUR

XESQ XFRA IE00BYTRMY76 X(IE)-EU.GOV.BD QW. 1D 0.127 EUR

XDEP XFRA IE00BYPHT736 X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D 0.114 EUR

XQUE XFRA IE00BD4DXB77 X(IE)-DL EM BD Q.WE.2DEOH 0.157 EUR

1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.034 EUR

XUCD XFRA IE00BGQYRR35 X(IE)-MSCI USA CO.DI.1DDL 0.175 EUR

XUCS XFRA IE00BGQYRQ28 X(IE)-MSCI USA CO.ST.1DDL 0.195 EUR

XUEN XFRA IE00BCHWNS19 X(IE)-MSCI USA ENERGY 1D 0.188 EUR

XUFN XFRA IE00BCHWNT26 X(IE)-MSCI USA FINANC. 1D 0.103 EUR

XUHC XFRA IE00BCHWNW54 X(IE)-MSCI USA HEALTHC.1D 0.164 EUR

XUTC XFRA IE00BGQYRS42 X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL 0.143 EUR