FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XDN0 XFRA IE00B9MRHC27 X(IE) - MSCI NORDIC 1D 0.343 EUR

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.204 EUR

WGL XFRA US92924F1066 WGL HOLDINGS DL 1 0.419 EUR

BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.480 EUR

AOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER DL-,01 0.328 EUR

OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.271 EUR

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.305 EUR

LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.269 EUR

ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.318 EUR

GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.399 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.236 EUR

DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.513 EUR

SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.038 EUR

SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.407 EUR

NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.038 EUR

NE3 XFRA NL0000371243 NEDAP EO-10 2.500 EUR

DXS0 XFRA LU0322248146 XTR.SLI 1D 1.812 EUR

DXS1 XFRA LU0321464652 XTR.II GBP CASH SWAP 1D 1.280 EUR

DBXY XFRA LU0292097317 XTR.FTSE 250 1D 0.804 EUR

DBXS XFRA LU0274221281 XTR.SWITZERLAND 1D 1.830 EUR

DBXE XFRA LU0274211217 XTR.EURO STOXX 50 1D 0.934 EUR

XS7W XFRA IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO 0.072 EUR

P7S XFRA CH0018294154 PSP SWISS PROP. SF 0,1 2.883 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.427 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.048 EUR

KSMA XFRA XS1215153930 SCENTRE MANAGEM.15/22 MTN 0.000 %

RQFI XFRA LU0875160326 XTR.HARVEST CSI300 1D 0.174 EUR

XFRA DE000HSH4YE6 HSH NORDBANK OSTEMZ 15/20 0.000 %

XDGM XFRA IE00B9MRJJ36 X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D 0.156 EUR

XUTD XFRA LU0429459356 XTR.II US TREASURIES 1D 2.331 EUR

XQUA XFRA IE00BD4DX952 X(IE)-DL EM BD Q.WGHT.1D 0.342 EUR

XDNY XFRA IE00BPVLQD13 X(IE)-JPX-NIKKEI 400 1D 0.136 EUR

XDWL XFRA IE00BK1PV551 X(IE)-MSCI WORLD 1D 0.629 EUR

56S1 XFRA FR0013154002 SARTOR.STED.B. EO-,20 0.460 EUR

XDGE XFRA IE00BZ036J45 X(IE)-USD CORP.BD 2DEOH 0.342 EUR