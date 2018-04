Die Gewerkschaft Verdi setzt wie angekündigt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort. Heute wird die Berliner Stadtreinigung (BSR) von einem ganztägigen Streik betroffen sein, morgen dann nur einzelne Unternehmensteile, kündigte die BSR an. So werden an diesem Freitag und Samstag etwa die Hausmüll-, Bioabfall- und teilweise auch Wertstofftonnen nicht geleert. Auch die Sperrmüllabfuhr fällt komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...