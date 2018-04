FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

38P XFRA FI4000092556 PIHLAJALINNA OY 0.160 EUR

4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.103 EUR