Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie alle wissen, hat European Lithium kürzlich die vorläufige Machbarkeitsstudie Ihre Wolfsberg Projektes veröffentlicht. In Folge dessen kam es (ausschließlich in Deutschland) zu heftigen Kursbewegungen, welche sich unseres Erachtens jedweder Logik entziehen, jedoch vielen von Ihnen die Lust an der Aktie - zumindest kurzfristig - verdorben haben. Verstärkt durch zahlreiche Stopp-Loss Limite erreichte der Kurs exakt das Nivea (€0,10) welches er auch nach der letzten Kapitalmaßnahme testete. Wir und auch European Lithium direkt haben viele Nachfragen erhalten und bemühen uns, all diese auch umgehend zu beantworten. Darüber hinaus beobachten wir natürlich auch die öffentliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...