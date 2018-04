Einer von Ubers selbstfahrenden SUVs war kürzlich in einen Unfall verwickelt, bei dem eine Fußgängerin auf einer dunklen Straße in Tempe, Arizona, ums Leben kam. Weder das Auto noch der Sicherheitsfahrer sahen die Frau, Elaine Herzberg, die mit ihrem Fahrrad über die Straße ging. Dies war der erste tödliche Unfall, der direkt von einem autonomen Fahrzeug verursacht wurde. Uber stoppte alle Tests in den USA, während der Gouverneur von Arizona alle Tests von Uber im Staat aussetzte. Die Bemühungen der Branche, bis 2020 selbstfahrende Autos auf öffentliche Straßen zu bringen, könnten daher in diesem Jahr deutlich mehr Hindernisse bekommen. Das ...

