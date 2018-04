DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Produktion sinkt im Februar um 1,6 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Februar schwächer als erwartet gewesen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Allerdings hatten Ökonomen nach dem am Donnerstag gemeldeten Rückgang des Industrieumsatzes um 2,1 Prozent nicht mehr damit gerechnet, dass diese Prognose erreicht werden könnte. Den vorläufig für Januar gemeldeten Produktionsrückgang von 0,1 Prozent revidierte Destatis auf ein Plus von 0,1 Prozent.

Commerzbank: Deutsche Wachstumsdynamik sinkt

Die Commerzbank rechnet nach Veröffentlichung schwacher Produktionsdaten damit, dass die Konjunkturdynamik in Deutschland nicht nur im ersten Quartal 2018, sondern auch im Gesamtjahr nicht mehr so stark wie 2017 sein wird. "Die zuletzt schwächeren Auftragseingänge und fallenden Frühindikatoren lassen erwarten, dass auch für die kommenden Quartale eher mit einer geringeren Dynamik zu rechnen ist", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar unter Verweis auf die 2017 verzeichneten Quartalswachstumsraten von 0,6 bis 0,9 Prozent. Für das erste Quartal 2018 prognostiziert er einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von "allenfalls 1/2 Prozent."

Lampe: Deutscher Konjunkturaufschwung geht weiter

Der kräftige Rückgang der deutschen Produktion im März bedeutet nach Einschätzung des Bankhauses Lampe noch kein Ende des langen Konjunkturaufschwungs. "Der Aufschwung ist nicht abgeblasen, aber auf diesem hohen Produktionsniveau gibt es auch mal eine Atempause", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Rückenwind für das Wachstum habe es im ersten Quartal aber wohl nicht gegeben, fügte er hinzu. Krüger rechnet für das erste Quartal mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um höchstens 0,5 Prozent.

Commerzbank: Early Bird im leichten Sinkflug

Der von der Commerzbank berechnete Frühindikator der deutschen Wirtschaft ist im März in einer leichten Abwärtsbewegung geblieben. Hauptursache des Rückgangs des Early Bird sei ein etwas ungünstigeres weltwirtschaftliches Umfeld, schreibt Analyst Ralph Solveen. Zudem habe sich der Gegenwind vom Devisenmarkt noch einmal etwas verstärkt. "Beides zusammen wird in den kommenden Monaten wohl für einen weiteren Rückgang der Stimmungsindikatoren und ein etwas gemächlicheres Wachstumstempo sorgen", prognostiziert der Volkswirt. Die weiterhin sehr expansive Geldpolitik, die den Early Bird auf einem recht hohen Niveau halte, spreche aber gegen ein Ende des Aufschwungs.

Verdi kündigt in Tarifstreit im öffentlichen Dienst weitere Aktionen an

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im laufenden Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes weitere Aktionen angekündigt. Am Sonntag werde bekanntgegeben, "wo es in der nächsten Woche Aktionen gibt", sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Freitag dem Radiosender rbb. Schwerpunkt werde diesmal Brandenburg sein, aber "auch in Berlin wird es Aktionen geben." Verdi hatte im März zu Warnstreiks aufgerufen. Schwerpunkte waren Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Wirtschaftsinstitut rechnet mit besonders streikintensivem Jahr

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet einem Medienbericht zufolge mit einem besonders streikintensiven Jahr 2018. "Abgesehen von 2015 ist in diesem Jahr insgesamt das höchste Niveau seit 1993 zu erwarten", sagte IW-Tarifexperte Hagen Lesch dem Magazin Focus. Ein Grund sei, dass die Gewerkschaften wegen des anhaltenden Fachkräftemangels und einer Million offener Stellen in Deutschland viel Druck machen könnten, ihre Lohnforderungen durchzusetzen.

Trump erwägt weitere Strafzölle in Höhe von 100 Mrd USD gegen China

Im Handelsstreit mit China erhöht US-Präsident Donald Trump massiv den Druck: "Angesichts von Chinas unfairen Vergeltungsmaßnahmen" habe er die zuständigen Behörden angewiesen zu prüfen, ob weitere Strafzölle von 100 Milliarden Dollar "angemessen" seien, erklärte Trump am Donnerstag. "Statt sein Fehlverhalten zu beenden, hat China entschieden, unseren Bauern und Herstellern zu schaden", hieß es in der Erklärung des US-Präsidenten.

China beantragt im Streit um Strafzölle mit den USA Schlichtung bei der WTO

China hat im Handelsstreit mit den USA die Welthandelsorganisation (WTO) um Schlichtung angerufen. China forderte in einem am Donnerstag von der WTO veröffentlichten Text "Verhandlungen" mit Washington über die geplanten Zölle auf zahlreiche chinesische Waren aus Branchen wie dem Maschinenbau und der Elektrotechnik. Die Forderung ist der erste Schritt in einem Schlichtungsverfahren vor dem WTO-Streitbeilegungsgremium Dispute Settlement Body (DSB).

China droht im Handelsstreit mit den USA mit Gegenwehr "um jeden Preis"

Auf die Androhung weiterer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag in Peking. Zuvor hatte Trump mitgeteilt, er lasse weitere Strafzölle in Milliardenumfang prüfen.

Weißes Haus bestätigt Treffen Trump - Merkel

Gut ein Jahr nach dem ersten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei US-Präsident Donald Trump wird demnächst ihr zweites Treffen im Weißen Haus stattfinden. Der Vizesprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, sagte am Donnerstag in Washington, ein Besuch der Kanzlerin "steht bevor". Einen Termin nannte er allerdings nicht.

Russland und Großbritannien geraten im UN-Sicherheitsrat aneinander

In der Affäre um den vergifteten russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sind Russland und Großbritannien im UN-Sicherheitsrat aneinander geraten. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia machte London bei der Sitzung am Donnerstag schwere Vorwürfe und drohte, die Briten spielten mit dem Feuer und würden ihr Vorgehen noch bereuen. Nebensia sprach von einem "absurden Theater". "Hätten Sie nicht eine bessere erfundene Geschichte präsentieren können?", fragte Nebensia.

Großbritannien eröffnet erste Militärbasis am Golf seit fast 50 Jahren

Im Rahmen seines Kampfes gegen Dschihadisten hat Großbritannien in Bahrain seinen ersten Militärstützpunkt in der Region seit fast einem halben Jahrhundert eröffnet. Auf der Basis südlich von Bahrains Hauptstadt Manama sollten rund 300 britische Soldaten sowie unterstütztendes Personal stationiert werden, teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

Madrid reagiert zurückhaltend auf Entscheidung im Fall Puigdemont

Die spanische Regierung hat zurückhaltend auf die Entscheidung der deutschen Justiz im Fall des ehemaligen katalanischen Regierungspräsidenten Carles Puigdemont reagiert. Die genaue Begründung des Oberlandesgerichts sei noch nicht bekannt, daher könne zu diesem Zeitpunkt "keine Beurteilung" abgegeben werden, verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen in Madrid. Ohnehin gelte, dass die Regierung gerichtliche Entscheidungen "immer respektiert, ob sie ihr gefallen oder nicht".

Trump will bis zu 4.000 Nationalgardisten an Mexiko-Grenze einsetzen

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne für eine Stationierung der Nationalgarde an der Grenze zu Mexiko konkretisiert: Wie der Präsident am Donnerstag ankündigte, sollen 2.000 bis 4.000 Nationalgardisten an der Südgrenze der USA eingesetzt werden. Er deutete zudem an, dass es sich um eine lang andauernde Mission handeln könnte. Ein Großteil der Truppen werde "wahrscheinlich" so lange an der Grenze bleiben, bis die von ihm angestrebte Grenzmauer gebaut sei.

Grüne fordern nach Facebook-Skandal Kurswechsel bei Digitalisierungspolitik

Angesichts des Facebook-Datenskandals haben die Grünen einen Kurswechsel der deutschen Digitalisierungspolitik gefordert. Die Politik habe "zu lange gebraucht, um zu erkennen, dass es sich bei Konzernen wie Facebook, Microsoft, Apple oder Google nicht um irgendwelche Start-ups handelt, sondern um harte Konzerngiganten", sagte der Europapolitiker Jan Philipp Albrecht der Augsburger Allgemeinen. Vor diesen Konzernen müsse "selbst die deutsche Industrie Angst haben".

Schulze kündigt neues Förderprogramm für Klimaprojekte in der Industrie an

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat ein neues staatliches Förderprogramm für Klimaschutzprojekte in energieintensiven Industrien wie Stahl- und Zementwerken angekündigt. "Ich möchte gemeinsam mit meinen Kabinettskollegen aus dem Wirtschafts- und dem Forschungsministerium ein Förderprogramm zur Dekarbonisierung von energieintensiven Industrien, zum Beispiel der Stahl- und der Zementindustrie, auflegen", sagte Schulze der Rheinischen Post (Freitagausgabe).

CSU kratzt in Umfrage vor Landtagswahl wieder an absoluter Mehrheit

Ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl in Bayern kratzt die CSU unter dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder in einer Umfrage wieder an der absoluten Mehrheit. Der am Freitag von der Augsburger Allgemeinen veröffentlichten Erhebung des Instituts Civey zufolge kommen die Christsozialen im Freistaat auf 44,5 Prozent - ein Zuwachs von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zum März. Dies könnte knapp zur absoluten Mehrheit reichen oder ein Patt auslösen.

Malaysias Ministerpräsident kündigt Auflösung des Parlaments an

April 06, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Malaysias Ministerpräsident Najib Razak hat die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen angekündigt. Er habe beim König die Erlaubnis erbeten, das Parlament am Samstag aufzulösen, sagte Razak am Freitag in einer Rede im Staatsfernsehen. Wenn dies erfolgt sei, werde die Wahlkommission den Termin für die Neuwahlen bekannt geben.

Brasilianischer Richter erlässt Haftbefehl gegen Ex-Präsident Lula

Ein brasilianischer Richter hat einen Haftbefehl für den verurteilten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva erlassen. Lula habe 24 Stunden Zeit, um sich den Behörden zu stellen und seine zwölfjährige Haftstrafe wegen Korruption anzutreten, hieß es in dem Haftbefehl vom Donnerstag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Lula muss sich demnach bis Freitagabend (22.00 Uhr MESZ) bei der Polizei in Curitiba melden.

Südkoreas Ex-Präsidentin Park wegen Korruption schuldig gesprochen

Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye ist wegen Korruption und Machtmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Park habe Unternehmen zur Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von 77,4 Milliarden Won (59 Millionen Euro) gezwungen, sagte Richter Kim Se Yoon am Freitag in der live übertragenen Urteilsverkündung. Die Bestechungsgelder wurden laut Anklage Park und ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil von drei südkoreanischen Konzernen - Samsung, Lotte und SK - übergeben oder zugesagt.

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Feb -0,9% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Feb -4,7% gg Vorjahr

Konsumneigung Feb 74,1%

Konsumneigung Feb -5,3 Pkt gg Vorjahr

