Düsseldorf - Nachdem der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Großbritannien am Dienstag positiv überraschen konnte, bot die Märzerhebung für den Dienstleistungs-PMI eine negative Überraschung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit 51,7 Punkten habe das niedrigste Niveau seit Juli 2016 verdaut werden müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...