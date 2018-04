BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 05-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 05/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6052966.766 202.8270203 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 05/04/2018 IE00B7VB3908 310710 GBP 5105500.984 16.43172406 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 05/04/2018 IE00B7SD4R47 73932 EUR 14932341.99 201.974003 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 05/04/2018 IE00B8JF9153 1986269 EUR 14877382.44 7.4901146 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 05/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 9565988.331 228.5233715 Daily ETP



Boost ShortDAX 05/04/2018 IE00B8GKPP93 1224559 EUR 8517889.498 6.9558833 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 05/04/2018 IE00B7Y34M31 34283 USD 19646179.62 573.0589395 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 05/04/2018 IE00B8K7KM88 3721272 USD 22980620.72 6.1754746 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 05/04/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 19279038.24 1050.113745 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 05/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 23344225.74 2.6441043 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 05/04/2018 IE00B7ZQC614 78010727 USD 95567501.37 1.2250559 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 05/04/2018 IE00B7SX5Y86 1507617 USD 50450018.91 33.4634187 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 05/04/2018 IE00B8HGT870 628787 USD 15425102.44 24.5315225 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 05/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3691773.159 97.8601235 Daily ETP



Boost Copper 3x 05/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7515773.979 22.0785934 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 05/04/2018 IE00B8KD3F05 39997 USD 2305731.669 57.6476153 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 05/04/2018 IE00B8VC8061 295429873 USD 46182306.78 0.1563224 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 05/04/2018 IE00B76BRD76 135381 USD 5369870.876 39.6648782 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 05/04/2018 IE00B7XD2195 7107197 USD 21148010.51 2.9755768 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 05/04/2018 IE00B8JG1787 10715 USD 1124415.628 104.9384627 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 05/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2326698.563 41.41506875 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 05/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2498633.801 66.86739105 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 05/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1396703.521 151.3385547 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 05/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39748037.16 53.52831237 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 05/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1806133.716 207.9361865 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 05/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 255571393.2 4962.551325 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 05/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 154639785.2 18997.51661 Daily ETP



Boost Palladium 05/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 965274.8406 51.9383826 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 05/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1085969.668 114.6626194 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 05/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 727094.463 149.5156206 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 05/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 421844.6939 3.1259101 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 05/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 343604.0546 66.0777028 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 05/04/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 624345.4116 84.439466 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 05/04/2018 IE00B94QKS44 5604 USD 487789.0919 87.0430214 Daily ETP



Boost Silver 2x 05/04/2018 IE00B94QL921 3015 USD 193585.3318 64.2074069 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 05/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 598344.5597 40.8761142 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 05/04/2018 IE00B873CW36 3766300 EUR 31225372.26 8.2907289 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 05/04/2018 IE00B8NB3063 352603 EUR 34536092.61 97.9461111 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 386111.4378 138.8890064 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKS8QM96 313301 EUR 14352334.51 45.8100501 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKT09255 9100 EUR 1192593.406 131.0542204 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKS8QN04 946945 EUR 53253360.64 56.2370155 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 112010.055 136.4312485 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8200028.686 51.12109852 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 243506.5935 97.4026374 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 05/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9981414.76 85.8904472 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 05/04/2018 IE00BLS09N40 596052 EUR 19838939.34 33.283907 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 05/04/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5377618.089 17.5166713 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 05/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3576387.235 88.5244365 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 05/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3662259.105 46.9628774 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 05/04/2018 IE00BVFZGC04 75308 USD 1499073.577 19.9059008 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 05/04/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1548925.187 81.1933316 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 05/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 464410.1152 40.7914023 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 05/04/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 610082.8042 43.3913801 Short Daily ETP



Boost Brent 05/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7687268.569 22.7694685 Oil ETC



Boost Gold 05/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2584165.826 26.9312986 ETC



Boost Natural Gas 05/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 487870.8717 19.711158 ETC



Boost BTP 10Y 5x 05/04/2018 IE00BYNXNS22 320750 EUR 12200339.81 38.0369129 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 05/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2623561.197 48.877733 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 05/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 927220.6283 90.4252612 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 05/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 951044.3564 65.2025474 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 05/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2331983.118 100.1624911 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 05/04/2018 IE00BYTYHS72 38170 USD 2071652.004 54.2743517 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 05/04/2018 IE00BYTYHR65 553057 USD 6417182.203 11.6031118 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 05/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8481523.495 257.0470207 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 05/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1213399.898 20.3358567 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 05/04/2018 IE00BYTYHQ58 50889399 USD 8305572.299 0.1632083 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 05/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8315129.442 162.1420245 ETP



Boost Bund 30Y 3x 05/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 298614.709 101.5696289 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 05/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26041733.26 10093.69506 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 05/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 410248.0991 117.2137426 Short Daily ETP



