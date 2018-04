Wien - Mit den zuletzt veröffentlichten Zahlen der EZB zu ihrem Ankaufprogramm zeigt sich, dass mit Ende Q1 2018 die EZB im Zuge des Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) mittlerweile EUR 148,7 Mrd. hält, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).82,08% dieses Volumens seien Sekundärmarktankäufen zuzurechnen. Die verbleibenden 17,92% würden auf am Primärmarkt gekaufte Titel entfallen. Das monatliche Ankaufvolumen an Unternehmensanleihen habe sich in 2018 bisher auf durchschnittlich EUR 5,7 Mrd. belaufen. Während die Tilgungen bzgl. des CSPP laut zuletzt veröffentlichten Daten der EZB im April mit EUR 87 Mio. eher gering ausfallen sollten, schätze diese das Tilgungsvolumen für Mai mit EUR 520 Mio. sehr hoch ein. Bisher habe sich die EZB an ihr zuletzt angekündigtes monatliches Ankaufvolumen von rund EUR 30 Mrd. im Zuge des gesamten Ankaufprogramms (APP) gehalten. (News vom 05.04.2018) (06.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...