Hannover - Die deutsche Industrie hat sich im Februar nur wenig vom deutlichen Auftragsrückgang im Januar (-3,5%) erholt, so die Analysten der Nord LB.Die Bestellungen seien im Februar wie von den Analysten erwartet lediglich um 0,3% gestiegen. Die Konsensschätzung sei von einem Plus von 1,5% ausgegangen. Der Aufschwung in der Euro-Zone habe im März weiter an Tempo eingebüßt. Der Markit-Composite-Einkaufsmanager-Index für die Privatwirtschaft sei um 1,9 auf 55,2 Punkte gefallen. "Das Wirtschaftswachstum hat sich im März zwar abgeschwächt, blieb aber ausgesprochen stark", habe Markit-Chefökonom Williamson gesagt. In Deutschland sei das Barometer sogar um 2,5 auf 55,1 Punkte gefallen, dem schwächsten Wert seit acht Monaten. Angesichts des immer noch hohen Niveaus des Indikators und der steigenden Auftragsbestände würden die Experten des Instituts aber keinen Grund zur Sorge sehen. Die Einzelhandelsumsätze in der Euro-Zone seien im Februar im Vergleich zum Vormonat um 0,1% gestiegen.

