Wien - US-Präsident Trump eskalierte gestern den Handelskonflikt mit China erneut und lässt binnen der nächsten 60 Tage weitere Strafzölle für chinesische Importgüter in Höhe von USD 100 Mrd. prüfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht für März stehe heute ein Highlight am Datenkalender. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden den Beschäftigungszuwachs auf netto 200.000 schätzen. Die Arbeitslosenquote dürfte von 4,1% auf 4,0% gesunken sein. Besonders interessant bleibe der Blick auf die Lohnentwicklung. Im Februar seien die durchschnittlichen Stundenlöhne nur um 0,1% p.m. gestiegen. Für März würden die Analysten wegen eines favorablen Kalendereffekts mit einer Zunahme um 0,3% p.m. rechnen. Die Vorjahresrate sollte auf 2,8% klettern.

